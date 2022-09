V jeho podzemí navíc stavbaři vyhloubili parkoviště pro 92 aut a hluk z hlavní ulice vytěsnil nový dům s byty a komerčními prostory v přízemí.

Největší investice za 30 let

Největší investice ve městě za posledních 30 let přišla na 428 milionů korun. Většinu zaplatilo ministerstvo financí z fondu náhrady důlních škod (276 milionů), zbytek město (152 milionů).

Prostor mezi budovou městského úřadu a obchodním centrem Prior teď opravdu vypadá jako náměstí. Nechybí lavičky, zeleň ani kašna se symbolem města - orlicí.

Dlažbu z červených kostech „narušují“ pravidelné čtverce z kostek modrošedých.

„Ještě jednáme o koupi pozemku pod náměstím směrem k bývalé tržnici. Chceme celý prostor upravit. Plány jsou,“ řekl při představování dokončeného díla starosta Orlové Miroslav Chlubna.

Také prostor pod kulturním domem doznal změn, zejména díky širokému terasovitému chodníku vedoucímu dolů k lesoparku.

Obyvatelé: Chvála Bohu!

Slavnostní otevření náměstí si nemohly nechat ujít ani Marie Orságová a Marta Jančárová. „Pěkně to udělali, jen jsou tu drobné nedodělky. Ale jinak dobrý,“ říká paní Marie. „Bydlím v paneláku před úřadem, a tak to sem budu mít blíž do cukrárny než dnes do Magnolie,“ usmívá se.

Oživit tento prostor, to byl podle starosty města hlavní cíl této přestavby. Kromě toho, že přibyl dům s 15 byty, prostory v jeho přízemní jsou k pronájmu.

Sami Orlované už v anketě vybrali, že by tam chtěli pekárnu, cukrárnu, knihkupectví a prodejnu s dárkovými předměty. „Uvidíme, zda se nám podaří tyto prostory obsadit právě těmito obchody. Byty jsou obecní a budou se licitovat,“ řekl starosta.

Na slavnostní otevření náměstí se přišlo v pátek podívat i mnoho starších lidí, kteří pamatují, jak se „nová“ Orlová stavěla. „Když jsme se sem v 60. letech přistěhovali, musela jsem si koupit gumáky, abych mohla chodit po městě. Byl to tu samý jíl a chodníky ještě žádné,“ vzpomíná jedna ze seniorek.

Atrakce: díra do země

Novou podobu centra si pochvalují a s úsměvem vzpomínají na to, jak tady před pár lety zela díra do země. Bylo to v době, kdy firma, která se stavbou začala, skončila.

„V legraci se mezi místními říkalo, že tu bude rybník, abychom měli kam chodit posedávat,“ vzpomíná paní Marta. Její sestra Marie si vybavuje, jak se přespolní, kteří do Orlové přijížděli, chodili na díru do země dívat. „Byla to atrakce. Ale chvála Bohu, že už je to hotové,“ říká Marie Orságová.

V roce 2018, kdy se stavba zastavila, byla skutečně místo dnešního náměstí díra do země. Město muselo projekt předělat a najít novou firmu, která dílo dokončí. To se povedlo a v roce 2020 práce pokračovaly. „Máme půlroční zpoždění, ale jsme rádi, že už je konečně hotovo,“ říká starosta Chlubna.

Náměstí na sídlišti? Ani náhodou

Pro Orlovany je to do značné míry novum. Sídliště Horní Lutyně, na jehož katastru se centrum nové Orlové nachází, se začalo stavět v 60. letech. Původní město, vzdálené asi pět kilometrů odtud totiž postupně likvidovala těžba uhlí. Torzo původního centra sice přežilo, ale život města se přesunul na sídliště. Tam se o vybudování opravdového náměstí začalo mluvit po roce 1990.

V roce 2008 byly představeny čtyři návrhy budoucího vzhledu náměstí, které vytvořili studenti architektury ze švýcarského partnerského města Illnau-Effretikon. Jejich předchůdci už na počátku tisíciletí navrhli dodnes fungující podzemní parkoviště na sídlišti Pátá etapa.

„Obyvatelé tak hlasovali o tom, jak by mělo budoucí náměstí vypadat. Tehdy padla myšlenka o „uzavření“ náměstí ze strany rušné Masarykovy třídy polyfunkčním domem, v jehož přízemí by vznikl prostor pro cukrárnu, kavárnu a s posezením na náměstí,“ připomněl genezi vzniku dnešní podoby centra města starosta Miroslav Chlubna.