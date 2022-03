Proměna jednosměrné sídlištní ulice je zásadní v tom, že stavbaři budou muset posunout silnici o několik metrů do strany, aby před domy mohli vybudovat chodník, který dosud chyběl a lidé z domu vstupovali prakticky ihned do vozovky.

Ulice už je pro provoz uzavřena, i když tam někteří řidiči třeba o víkendu stále parkují. Zaparkovat jinde v okolí je totiž prakticky nemožné. Zmizely stromy, které vy překážely nové výstavbě. V nové podobě bude ulice vypadat tak, že z domu lidé vstoupí přímo na chodník, pak bude následovat parkovací stání a nejdále od vstupu bude komunikace.

Práce jsou rozděleny na etapy. Od 1. dubna budou probíhat práce v dolní části vozovky od ulice Božkova po ulici Dačického. Celá proměna 480 metrů dlouhé ulice bude hotová do konce roku.

„V částech vozovky, kde se nebude zrovna pracovat, bude možný průjezd i parkování,“ řekla Jana Salamonová z majetkového odboru karvinského magistrátu.

Druhá etapa by byla od poloviny června do půlky září. „Je to ten nejdelší úsek, po ulici Víta Nejedlého. Úplné dokončení od Nejedlého po Kosmonautů by mělo probíhat do poloviny listopadu," dodala Jana Salamonová.

Součástí rekonstrukce bude i nové veřejné osvětlení, lavičky i odpadkové koše. Kontejnerová stání budou lépe dispozičně uspořádána. Komunikace od ulice Kosmonautů po křižovatku s ulicí Nejedlého zůstane obousměrná i po rekonstrukci. Od ulice Nejedlého po ulici Březovou bude zachován jednosměrný provoz. Počítá se také s umístěním dvou zpomalovacích prahů, rychlost bude omezena na 30 km/hod.

Po rekonstrukci ulice začne další stavba a sice nového dopravního hřiště. „Dětské dopravní hřiště bychom chtěli vybudovat v prostorách ZŠ Prameny tam, kde byla škola Nejedlého, celé to tam vylepšit. Také tam vzniknou nové parkovací plochy,“ doplnil primátor Karviné Jan Wolf.