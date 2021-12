V pohotovosti budou i hasiči a záchranáři, pro které přelom roku představuje výrazný nárůst výjezdů. Týká se to zejména požárů a zranění způsobených zábavní pyrotechnikou.

Období velmi závažných úrazů způsobených podomácku vyrobenými třaskavinami patří naštěstí minulosti. Lidé nakupují pyrotechniku v obchodech, přesto ke zraněním stále dochází – většinou při nesprávné manipulaci s pyrotechnikou a nedodržení postupů uvedených v návodech. I když nedochází ke zraněním, které by představovaly přímé ohrožení života, některé lze označit jako vážné.

Jen venku

Při používání pyrotechniky by lidé měli být velmi obezřetní. „Světlice, rachejtle, dělbuchy a petardy by se měly odpalovat výhradně venku na volných prostranstvích daleko od budov,“ uvedl mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Kůdela s tím, že i jediná rachejtle, která doletí až na balkon nebo oknem do pokoje, může způsobit požár, případně někoho zranit.

Že jde skutečně o nebezpečnou zábavu, potvrzuje i případ, který se stal před několika roky v Karviné. Rachejtle během silvestrovského veselí zapálila střechu sportovní haly. Škoda byla vyčíslena na jeden a čtvrt milionu korun. Jindy vletěla raketa do podkroví rodinného domku v Třinci. Požár způsobil škodu za osmdesát tisíc korun. Vše se naštěstí obešlo bez zranění.

Cigarety

V souvislosti se silvestrovskými oslavami, ale nejen s nimi, hasiči upozorňují na cigaretové nebezpečí v podobě alkoholem znavených lidí, kteří usínají se zapálenou cigaretou.

„V posledních letech čas od času vznikají požáry také od zalehlých cigaret, které mohou způsobit sice „pouze“ požár menšího rozsahu, ale smutné zkušenosti hasičů v Moravskoslezském kraji u nich potvrzují rychlé tragické následky po nadýchání jedovatých zplodin hoření ve spánku. Mnohdy může jít o levnější ručně balené cigarety, protože ty průmyslově vyráběné rychleji uhasínají,“ dodal Kůdela.

Svíčky

Další nebezpečí podle hasičů představují hořící svíčky. „Například před několika lety způsobila požár ve větším rodinném domě na Opavsku svíčka, kterou účastníci silvestrovské oslavy nechali hořet přes noc v obytném podkroví. Od ní začaly hořet plastové předměty, mezi jiným obaly videokazet a CD. Před většími následky uchránil dům i spící lidi jeden z účastníků bujaré oslavy, který se včas vzbudil, když dostal žízeň. I tak se tři lidé nadýchali zplodin hoření. Škoda činila několik stovek tisíc korun,“ popsal drama Kůdela.