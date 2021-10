Jeho autoři takto chtějí povzbudit žáky a studenty, aby se seznámili s regionální historií. „Vzpomínky se mohou týkat všech oblastí života - práce, sportu, školy, kulturních akcí, trávení volného času…,“ přibližuje ředitel polské školy Tomasz Śmiłowski cíl iniciativy, do níž se může zapojit kterýkoli školák, ale i dospělý. Autoři projektu totiž nabídli účast všem karvinským základním i středním školám.

„Letos si připomínáme 130 let od narození Gustawa Morcinka, polského spisovatele a karvinského rodáka. Přemýšleli jsme proto, jak toto výročí připomenout a rozhodli se, že zapojíme mladou generaci, která už původní Karvinou zná jen z vyprávění, nebo ani to ne, a necháme ji, ať sama nakoukne do historie tohoto města. Nyní mají všichni zájemci příležitost si buď přímo se svými prarodiči nebo s někým, kdo v původní Karviné žil, popovídat a dozvědět se bezpochyby spoustu zajímavých věcí. Jde nám o to, shromáždit vzpomínky, o které se s námi třeba už za deset let nebude mít kdo podělit,“ říká Śmiłowski.

Vzpomínky nahrát, sepsat, natočit

Podle něj je projekt prioritně zaměřený na starou Karvinou, ale když přijde někdo, kdo pochází třeba z Darkova nebo Lipin, jeho vzpomínky nikdo neodmítne. Materiály očekávají autoři projektu do konce listopadu, ale nevylučují, že termín prodlouží.

Jak tedy postupovat? „Povídání s pamětníkem je možné nahrát na telefon, sepsat záznam nebo natočit film anebo naskenovat fotografii či dokument a vše poslat elektronicky nebo na adresu školy.

Pohled na původní Karvinnou. Kostel sv. Petra z Alkantary.Zdroj: se svolením SokA Karviná

Pokud jde o další využití nasbíraného materiálu, jsou autoři projektu domluveni s pracovníky Státního okresního archivu v Karviné, že všechno, co se tímto způsobem podaří získat, zdigitalizují a umístí na internet, aby se k tomu dostali všichni, kdo o to projeví zájem.

Žáci a studenti budou na závěr projektu pozváni na setkání se spisovatelkou Karin Lednickou, autorkou románu o staré Karviné s názvem Šikmý kostel.