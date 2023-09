Takové jsou ceny menu v Karviné a Havířově. Oběd pod 150 korun není problém

„Celkem do městských vzdělávacích zařízení bude docházet zhruba šestnáct set dětí. Nejvíce nových žáků bude navštěvovat Masarykovu školu, v níž se otevřely dvě první třídy s celkem pětapadesáti dětmi,“ uvedla mluvčí města Jana Končítková.

V posledních letech se celkový počet nováčků drží okolo dvou set. V roce 2019 usedlo v Bohumíně do lavic prvních tříd 170 dětí, o rok později 176 a předloni 180. Loni se jejich počet po několika letech přehoupl přes dvě stě a letos opět mírně klesl na 196.

Do celkem 24 tříd nastoupilo v pondělí v Karviné 472 prvňáčků. To je o 61 více než před rokem. Nejvíce jich přivítá ZŠ a MŠ Dělnická, která otevírá tři třídy pro celkem 66 prvňáků. „O odklad nástupu do školy požádali rodiče u 90 dětí,“ uvedl mluvčí města Lukáš Hudeček.