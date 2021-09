Počet prvňáčků v Bohumíně už druhým rokem roste. Zatímco ve školním roce 2019/2020 se v šesti základních školách, jejichž zřizovatelem je město, vzdělávalo v prvních třídách 170 dětí, loni už to bylo 176. „A letos jsme přivítali rovných sto osmdesát prvňáčků. K tomu jsme nově otevřeli místo jedné přípravné třídy rovnou dvě. Ta první je určena dětem s odkladem povinné školní docházky a provozuje ji Benešova škola. Budoucí prvňáčci tu budou pilovat nedostatky v oblasti psychické zralosti, jemné motoriky či logopedie. Druhá přípravná třída je v Bohumíně obnovenou novinkou. Jde o projekt pudlovské malotřídky, kam docházejí předškoláci ohrožení školním neúspěchem. Tady bude primárním úkolem adaptovat je na školní prostředí, naučit je rutinním návykům a pravidelnému režimu,“ uvedla vedoucí odboru školství, kultury a sportu bohumínské radnice Pavla Skokanová.

Prvňáčci dnes obdrželi od zástupců města originální tričko s nápisem Bohumínský školáček, uvítací list a drobné školní pomůcky. Všichni školáci se v letošním školním roce dočkají kromě klasické výuky i obnovení oblíbených mimoškolních aktivit.

„Zatímco loni se kvůli epidemii rušily například dobrovolné předměty, kroužky, výlety a workshopy, letos by jejich pokračování po roční pauze už snad nemělo nic bránit. Největším projektem, který se do našich škol vrací, je šachový výcvik. Aktivitu, kterou zajišťuje Dům dětí a mládeže Fontána ve spolupráci se Šachovou školou Bohumín, jsme nastartovali před pěti lety, kdy se do ní zapojilo na devadesát dětí. Dnes už je jich přes dvě stě. Učitelé potvrzují, že žáci, kteří se hře věnují, dosahují lepších studijních výsledků, zejména v matematice,“ konstatovala Skokanová s tím, že město ročně na projekt Šachy do škol přispívá 270 tisíc korun.

Další alternativou pro děti je populární Florbalová akademie, kam se loni na základní škole ČSA a ve Skřečoni přihlásila padesátka zájemců, ovšem kvůli pandemii se sportovat ani pořádně nezačalo.

Také v Benešově základní škole v Bohumíně vítali prvňáčky.Zdroj: Jana Končítková

Bohumín počítá i s dalšími investicemi do zájmových činností školáků i předškoláků. Přispěje jim na plavecké a lyžařské kurzy, ozdravné pobyty i školy přírodě. „Finanční podpora, kterou vkládáme do vzdělávacích a sportovních aktivit dětí, představuje ročně částku zhruba dva miliony korun. Dotujeme například adaptační kurzy těm, kteří přecházejí z prvního na druhý stupeň. Jde zhruba o dvě stě šesťáků. Platíme žákům i vstup do ostravského Světa techniky, letos máme opět v plánu zajistit příjezd protidrogového vlaku Revolution Train, který interaktivní formou varuje děti před užíváním návykových látek. Neotřelý způsob preventivního působení cílí na nejohroženější věkovou kategorii, tedy na žáky druhého stupně základních škol,“ doplnil místostarosta Bohumína Igor Bruzl. Jak dodal, vlak by měl dorazit v průběhu listopadu a město zasponzoruje cílové skupině vstup včetně komentovaného programu.