Cílem projektu je představení budoucího povolání žákům 9. tříd základních škol interaktivní formou. Součástí projektu je exkurze vybraných pracovišť Nemocnice Karviná-Ráj, na kterou navazuje prohlídka Střední zdravotnické školy v Karviné, kde se žáci seznamují s možnostmi středoškolského studia v oboru zdravotnictví.

Ředitel Nemocnice Karviná-Ráj Ivo Žolnerčík k projektu uvádí: „Rádi se zapojujeme do projektů, které mají smysl. Naše nemocnice je součástí komunity v Karviné a pokud se nám tímto projektem společně podaří přitáhnout pozornost žáků základních škol v Karviné a okolí k profesím ve zdravotnictví, tak je to to nejmenší, co můžeme udělat pro budoucnost regionálního zdravotnictví.“

Projekt probíhá v několika etapách. Koncepci projektu a jeho zaměření přibližuje ředitel Moravskoslezského paktu zaměstnanosti Martin Navrátil: „Naše aktivity cílí na propojování škol a firem a zkvalitňování jejich vzájemné spolupráce. Poskytujeme také kariérové poradenství a organizujeme exkurze. Je pro nás ctí být součástí partnerství Nemocnice Karviná-Ráj a Střední zdravotnické školy Karviná, jelikož přináší nový způsob zapojení žáků zároveň základních i středních škol. Aktivity budou navíc probíhat na pracovišti významného zaměstnavatele a v odborných učebnách střední školy s dlouhou tradicí. Pevně věřím, že výsledkem bude navýšení zájmu žáků o studium zdravotnických oborů.“