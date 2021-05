Nový, „bezsloženkový“ způsob hrazení poplatku za psa v Orlové, vyvolal vášnivou diskuzi na sociálních sítích. Město v minulých dnech na svých webových stránkách a městské facebooku připomnělo obyvatelům, že do konce května je potřeba uhradit poplatek za psa a hlavně, že už neposílám lidem složenky.

A právě tato informace rozpoutala diskuzi, v níž si lidé stěžují, že jim takovýto způsob nevyhovuje a že by přivítali tuto informaci třeba e-mailem.

„V únoru jsem byla nahlásit psa, žádná úřednice mi o poplatcích a do kdy uhradit neřekla vůbec nic. Dnes byl manžel na úřadě a bylo mu řečeno že složenky se neposílají a zaplaceno má být do 31. května.… Žádná SMS, e-mail ani nic nepřišlo. Proč se potom vyplňují kontaktní informace,“ napsala Kateřina Satorová.

Markéta Kučová se na fotu ptá, jak se tato informace dostane k těm, co by to náhodou nečetli na facebooku? „Mít něco jako Portál občana, který zavedl Bohumín, je pro Orlovou asi utopie, že?“

„Nevím, jak u vás, ale ve všech organizacích, které po mě chtějí peníze, mi buď pošlou složenku, nebo pokyny k platbě do SMS nebo do mailu. Něco podobného bych očekával i od města. S úhradou rozhodně nemám problém, jen nevím, proč bych si na vlastní pěst měl zjišťovat, kdy se vlastně má platit a údaje k platbě. Ty by měla každá domácnost dostat naprosto automaticky,“ myslí si Jan Vrožina.

O změně jsme informovali hned několikrát

Mluvčí města Nataša Cibulková se ohrazuje proti tvrzením, že město tuto změnu nedalo lidem dostatečně zavčas ve známost. „Poprvé jsme občany informovali počátkem prosince minulého roku. Upozornili jsme je na to, že město od 1. ledna 2021 ruší tisk a roznos složenek za komunální odpad a psy. Důvodem jsou velké náklady spojené s touto možností úhrady a také skutečnost, že ne všechny složenky se dostaly do rukou svých adresátů, byť jim prokazatelně byly odeslány,“ vysvětlila Cibulková.

A dodává také, že radnice občany o této plánované změně několikrát informovala. „Informace byla dvakrát zveřejněna v Orlovských novinách, čtyřikrát na webu města Orlové, dále byla dvakrát zveřejněna v Internetové televizi Orlová a rozeslána formou SMS prostřednictvím Mobilního rozhlasu. Rovněž je zahrnuta v městském kalendáři, v němž je přímo vyznačen den splatnosti. Zveřejnění na sociálních sítích bylo několikrát opakované,“ říká mluvčí města.

Dodala, že způsob úhrady poplatku je možný prostřednictvím SIPO, hotově či platební kartou na pokladně Městského úřadu Orlová a převodem z bankovního účtu. Platební údaje, kterými se rozumí číslo účtu a variabilní symbol, jsou po celou dobu poplatkové povinnosti poplatníka neměnné.

Od zasílání složenek za nejrůznější poplatky upouštějí s postupující digitalizací života i další města. Například Karviná už před mnoha lety, když ještě její obyvatelé platili za odpadl, zrušila zasílání složenek s termínem povinnosti poplatek uhradit.