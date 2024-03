Redakce Deníku se vydala do restaurací v Karviné a zaměřila se na klasiku všech klasik české gastronomie - smažený sýr. Podívejte se do našeho výběru pěti nejlepších smažáků ve městě a zjistěte, z jakého sýra se pochoutka připravuje, s čím ji v dané restauraci podávají a kolik za ni zaplatíte.

Karviná. příprava smaženého sýru. ilustrační video | Video: Deník/Tomáš Januszek

Do naší TOP 5 jsme vybírali pouze z podniků, kde podávají smažený sýr v provozovně. A to na talíři a s přílohou. Proto v našem výběru nenajdete smažený sýr v housce z takzvaných hladových oken, stánků a food trucků. Neznamená to však, že bychom ty nejlepší „smažáky do ruky“ nezmapovali v dalším článku.

Není to svíčková, vepřová panenka ani vepřo-knedlo-zelo a přitom je to jedno z nejoblíbenějších jídel? Co je to? Přece smažený sýr!

Gurmáni si o tom mohou myslet své, ale pravda je taková, že smažený sýr s hranolkami (či bramborami) a tatarkou připravovaný v trojobalu patří v restauracích na Karvinsku k tradičním hitům jídelníčku. Potvrzují to sami restauratéři.

Takové jsou ceny menu v Karviné a Havířově. Oběd pod 150 korun není problém

„Je to nejprodávanější položka na jídelním lístku. Nejvíce si ho dávají Poláci a kvůli němu se k nám také vracejí. Aspoň to sami říkají,“ prozradila Michaela Smyčková, spolumajitelka restaurace Vanilla na karvinském Masarykově náměstí.

Zatímco nejčastěji se v hospodách dělá smažený sýr z eidamu nebo goudy, popřípadě z tvarůžků, ve Vanille je základem smažáku sýr blaťácké zlato.

A prodají až 100 porcí týdně. „Blaťácké zlato na denní menu nedáváme, ale sýrové trio, smažený hermelín nebo sýrovou jehlu ano,“ říká spolumajitelka restaurace.

Ostudy Karviné, 5. díl: Obchod i hospoda U Cikánky. Dnes další vykradená ruina

Má-li odpovědět na otázku, proč je podle ní smažák tak oblíbený, odvětí, že ji samotnou by to také zajímalo. „Můžeme vymýšlet různé speciality, ale smažák nic netrumfne,“ říká a dodává, že tuto dobrotu si oblíbily i její děti a tak společně často do restaurace na smažák z blaťáckého zlata chodí.

Karviná, restaurace Vanilla.Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

Vanilla Karviná Adresa: Masarykovo náměstí 36/19, Karviná Druh sýru: blaťácké zlato (gramáž 150 g) Příloha: hranolky, ale může se vyměnit za bramborovou kaši Cena: 195 Kč (tatarka a malý salátek v ceně)

Velmi oblíbený je smažený sýr také u hostů restaurace Ovečka v Ráji. „Hodně k nám na něj jezdí Poláci. Ti si ho dávají nejčastěji,“ říká Jakub Kostura, provozní restaurace. V tomto podniku připravují smažený sýr z goudy, v klasickém trojobalu a smažený ve fritéze.

Polední menu zdražila, v Karviné lidé stále chodí. Ceny prý nejsou až tak vysoké

„Občas smažák míváme i na denním menu. V zimním období ho prodáme okolo třiceti porcí, v létě už je jich ale až 150,“ říká provozní restaurace, pro něhož však tento fenomén českého jídelníčku není favoritem, sám si ho prý dá tak jednou za rok. „Proč je tak oblíbený? Upřímně říkám, že nevím,“ dodává Kostura.

Restaurace Ovečka a Karvinský pivovar v Karviné-Ráji.Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

Restaurace Ovečka, Karvinský pivovar Larische Adresa: Polská 117, Karviná-Ráj Druh sýru: gouda (gramáž 120 g) Příloha: hranolky (200 g), 30 g domácí tatarská omáčka, hranolky steakové (v ceně), domácí tatarská omáčka (v ceně) Cena: 199 Kč

Na smažený sýr chodí lidé často také do Hospůdky U Parku v centru Karviné, kde ho občas mívají na poledním menu a prodají asi 50 porcí týdně. A proč si myslí, že je smažák pořád tak oblíbený? Spolumajitel podniku Petr Ličman odpovídá: „Je to česká klasika, která je ale pro někoho na přípravu doma náročná. Tak si na ni zajde do podniku.“

Za roky v oboru Petr Ličman vypozoroval, že smažený sýr si v jeho restauraci dávají všichni bez rozdílu věku. „I my ho doma milujeme,“ dodává.

Karviná, hospůdka U parku.Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

Hospůdka u Parku Adresa: Karola Sliwki 153/25, Karviná Druh sýru: gouda 48% (gramáž 120 g/150 g se šunkou) Příloha: dle výběru Cena: 139/149 Kč (se šunkou), cena tatarky 20 Kč

Karvinský podnik Fryštátská Chalupa se zaměřuje na česká jídla, smažený sýr nevyjímaje. Poměrně často tak bývá i na klasickém poledním menu během týdne. Prodá se ho asi dvacet porcí týdně. „Proč je tak oblíbený? Jedná se o českou klasiku, která nezklame, ovšem doma si ho lidé neudělají,“ myslí si Jolanta Martynek, provozní podniku.

Ceny poledního menu letí nahoru. Za řízek k obědu Češi dají i přes dvě stovky

Zdůrazňuje, že u nich nedělají smažák z polotovaru, ale připravují v klasickém trojobalu a fritovaný. „U nás si ho dávají všechny věkové kategorie. I já ho mám ráda,“ usmívá se Jolanta Martynek.

Karviná-Fryštát, restaurace Fryštátská chalupa.Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

Fryštátská Chalupa Adresa: Fryštátská 165, Karviná Druh sýru: eidam 30% (gramáž: 120 g) Příloha: brambor, hranolky Cena: 152 Kč (cena mimo menu včetně tatarky 194 Kč)

Také v Restauraci Permon na sídlišti Hranice je smažený sýr na jídelníčku místním hitem. I tady na něj chodí všechny věkové kategorie. „Když není na denním menu, tak se prodá tak 10 až 15 porcí. Když je ale součástí běžného menu, prodáme i bez problémů padesát porcí,“ potvrzuje majitel restaurace Štefan Škovran to, co říkají i jeho kolegové.

Tři z pěti obyvatel Česka váží víc, než by měli. Muži jsou na tom hůř než ženy

Majitel Permonu tvrdí, že on sám si ho nedává, jelikož má raději hermelín. Proč? „Protože ty sýry už nejsou, co bývaly,“ tvrdí restauratér. A proč je podle něj smažák pořád tak oblíbený? „Je to stará dobrá klasika, která nikoho neurazí,“ míní.

Karviná, restaurace Permon.Zdroj: Deník/Tomáš Januszek