Obžalovaný něco takového důrazně odmítl. „Cítím se nevinen. Není pravda to, co je mi dáváno za vinu,“ prohlásil u soudu. Poté využil svého práva a odmítl vypovídat.

K úmrtí došlo v červenci loňského roku v „domě hrůzy“ v ulici U Svobodáren v Karviné–Novém Městě, kde se mimo jiné braly drogy a alkohol tekl proudem. V objektu často zasahovala policie kvůli různým výtržnostem.

Viděla ho

Obžaloba se opírá zejména o první výpověď bývalé družky Petra L. Žena od něj několikrát odešla. Jak uvedla, bála se ho. Přesto se s ním dále stýkala. Naposledy se v rámci domu přestěhovala k muži, který později zemřel na krvácení do mozku. „Nabídl mi pomocnou ruku a nechal mě u sebe bydlet. Každý jsme měli svůj pokoj. K Petrovi jsem se ale vracela,“ uvedla při výslechu na policii, kde také detailně popsala, jak se Petr L. choval. Prý k nim několikrát vnikl násilím. Prohlásila také, že dobře viděla, jak Petr L. jejího nového přítele surově napadl. „Stáli čelem k sobě. Petr mu dával jednu ránu pěstí za druhou. Chtěla jsem ho odtrhnout. Dal mi takovou facku, že jsem spadla a počůrala se,“ líčila žena s tím, že Petr L. muže ležícího na zemi kopal. Pak mu údajně vzal z kapsy mobilní telefon.

Petr L. byl původně ve vazbě, z níž byl později propuštěn na svobodu. Žalobce pro něj požaduje 11 let žaláře.Zdroj: Deník/Jaroslav Perdoch

Lhala jsem

Během dalšího policejního výslechu však svou dřívější výpověď odvolala. Prohlásila, že při té původní brala drogy a v podstatě nevěděla, o čem mluví. Navíc se přiznala, že Petru L. chtěla ublížit a pomstít se mu. „Křivě jsem vypovídala. Lhala jsem. Nikdy jsem neviděla, že by ho napadl. Nikdo mě ke změně výpovědi nenutil ani nepřesvědčoval. Já jsem k tomu dospěla sama, když jsem se vyčistila od drog. Všechno jsem si to uvědomila a chci to napravit,“ prohlásila.

Podle státního zástupce ale mluvila pravdu při své první výpovědi, kdy popsala útok Petra L. „Poškozený utrpěl zranění vedoucí k otoku mozku, v důsledku kterého šest dní po napadení zemřel,“ prohlásil státní zástupce, jenž Petra L. žaluje za loupež a porušování domovní svobody. Navrhuje mu jedenáct let žaláře.

K pondělnímu hlavnímu líčení dorazily i sestra a dcera zemřelého. V rámci soudního řízení nepožadují žádnou náhradu škody. „Nechceme nic, chceme jen spravedlnost,“ uvedly obě. Hlavní líčení v úterý pokračuje výslechy svědků.