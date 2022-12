Do finále se probojovali dva zástupci ostravského regionu, kapely ChráŇená Dílna a Silver Bliss a také polská kapelu Kinless z Krakova a slovenské Badiány z Bratislavy.

I stylově bude finálový koncert velmi barvitý od alternativního popu, přes drsný rock až po punk. Překvapením a velkou odměnou pro fanoušky dobré muziky bude vystoupení hosta Líhně – kapely Vypsaná fiXa!“, které slibuje luxusní zábavu.

„Velkou odměnou bude ale především pro věrné fanoušky. Nepořádáme totiž koncert této kapely, ale pozvali jsme ji jako hosta Velkého finále. Znamená to tedy, že kdo přijde včas na Líheň do Stolárny, bude mít jistotu účasti. Kdo přijde po naplnění kapacity sálu, se už prostě do klubu nevejde,“ upozorňuje Marek Slonina, ředitel soutěže Líheň a majitel havířovské produkční agentury Viking agency.

Slonina také připomíná finále Líhně se koná zcela zdarma. Více info na www.lihen.cz a sociálních sítích.