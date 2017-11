Šoféři opatrně, policie už stíhá viníky kolem Ostravské ulice

Policie začala aktivně hlídat dodržování přechodných změn dopravního značení v souvislosti s opravami Ostravské ulice v Karviné. Práce zde začaly v pondělí. Policie zde sice nemá stálou službu, autohlídky zde ale od úterý monitorují situaci průběžně po celý den a v případě nutnosti ihned vyrážejí za šoféry-hříšníky.

Pokud vás v Ostravské ulici v Karviné, a také v ulicích okolo, překvapí přechodná změna dopravních pravidel, vyplatí se raději otočit a jet podle nich.Foto: DENÍK / Richard Kutěj

„Pokud šoféři nebudou respektovat značení, budeme přistupovat i k represivním opatřením. Pokud by každý jezdil bez respektování nutných opatření, nastal by brzy dopravní chaos. Navíc by mohli být ohroženi i lidé, kteří na opravách silnice pracují,“ uvedla v úterý pro Deník policejní mluvčí Zlatuše Viačková.

Změny a přechodné dopravní značení se v některých případech týkají i ulic okolo. V úterý například začal platit zákaz odbočení vlevo k zimnímu stadionu pro automobily, které přijíždějí od Prioru, tedy do ulice Karola Sliwky.

Dopravní omezení zde platí také ve směru od fryštátského náměstí. Přechodné změny dopravních pravidel se budou měnit a posouvat podle postupu prací.