Vítěz letošního ročníku získal nejen od svých sousedů krásných 845 facebookových hlasů. A čím si hlasující získal? Eduard Graca je pro sousedy jakýmsi neoficiálním domovníkem a nominován byl i přesto, že v domě bydlí poměrně krátce, pouhé dva roky. Spolu s ním zde žijí převážně starší lidé. Se vším jim ochotně pomůže, ať už s drobnou opravou nebo s vyřízením různých záležitostí.

„Všichni se tu známe a navzájem si pomáháme. Například když byla naše sousedka po operaci, pomáhal jsem jí obstarávat nákupy. Taky se snažím, aby měli lidé v domě pocit jistoty a bezpečí. Mám dokonce osobní zkušenost při zadržení zloděje,“ říká vítěz a dodává, že pachatel byl chycen i proto, že si s ostatními sousedy stanovili časy, kdy v nočních hodinách drželi hlídky. Kromě dobrých organizačních schopností má Eduard Graca i dar dobře komunikovat. Iniciuje společná setkávání, kde probírají věci související nejen s bydlením.

A jaká byla reakce pana Eduarda na vítězství? „Skákal jsem radostí, oslavu jsme spojili s oslavou narozenin. Všechny jsem také pozval na bowling, skvěle jsme se pobavili.“ To, co by pro někoho bylo „pouhé“ vítězství, vnímá Eduard Graca jako velký závazek.