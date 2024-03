Nerespektování pravidel parkování v Havířově vede k nebezpečným situacím. Městská policie zatím řidičům jen domlouvá, ale od dubna varuje před přísnými postihy.

Havířov. Ulice Na Nábřeží,špatné parkování, 12.3.2024 | Video: Deník/Tomáš Januszek

Někteří řidiči při parkování v ulicích Havířova nerespektují dopravní značky a hlavně dodatkové tabulky. Ty jim konkrétně v ulici Na Nábřeží přikazují najíždět do šikmého stání zadní částí auta, a to kvůli tomu, aby při vyjíždění necouvali do silnice a neohrožovali provoz. Na to, že se tak v tomto místě neděje, upozornili redakci Deníku obyvatelé domů v této ulici. A co na to městská policie? Žádné stížnosti prý nemá, řidiče na nesprávný způsob parkování zatím jen upozorňuje, ovšem od dubna se chystá porušování pravidel silničního provozu rázně řešit.

Lze si všimnout, že většina aut v ulici Na Nábřeží parkuje tam, kde je přikázáno nacouvání k chodníku, správně. Někteří řidiči však tento příkaz ignorují, nebo si ho prostě nevšimnou. Přitom dodatková tabulka je u každé modré značky se symbolem parkoviště. A těch je v několikasetmetrovém úseku dost.

„Sledujeme to z oken. Každou chvíli projíždějící auto troubí, aby upozornilo řidiče, který vyjíždí do cesty od chodníku, že v hlavním pruhu jede auto. Za poslední týdny jsme tu měli několik nehod, lehkých šťouchanců,“ popsala Deníku žena, který bydlí v ulici Na Nábřeží.

Strážníci: Stížnosti nemáme

Zástupce Městské policie Havířov tvrdí, že žádné oficiální stížnosti lidí z této ani jiné oblasti, kde je nařízen tento způsob parkování, neevidují. Nicméně potvrzují, že řidiči jsou povinni dopravní značení respektovat a v souladu s ním i parkovat.

Pokud strážníci špatné parkování v ulicích zjistí, řeší to s řidiči zatím jen domluvou. Argumentují tím, že ke změně způsobu parkování došlo na tomto místě teprve nedávno a řidičům dávají čas, aby si na to zvykli.

„Jelikož k osazení tohoto dopravního značení došlo v závěrečných měsících minulého roku a s ohledem na prioritní úkoly spojené s parkováním na území města, přistoupila Městská policie Havířov k preventivnímu poučení občanů města Havířova v uvedené lokalitě o přesném významu tohoto nového značení. V měsíci dubnu 2024 pak plánujeme začít řešit takto špatně parkující řidiče,“ řekl Deníku Vratislav Lepič, vrchní komisař havířovské městské policie.