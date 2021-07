Tři nové autobusové spoje v Beskydech a Jeseníkách jsou určeny nejen pro místní, ale především pro návštěvníky Moravskoslezského kraje. Jezdí o víkendech a státních svátcích. „Cílem je přesunout turisty z aut do autobusů, pomoct vyřešit problémy s enormní dopravní zátěží a často problematickým parkováním přijíždějících turistů,“ sdělil oblastní ředitel Z-Group bus, divize Morava Jan Širc.

V Beskydech jsou od 3. července v provozu dvě linky. První jezdí mezi Ostravicí a Malenovicemi. Zájemce dopraví z Ostravice k hotelu Sepetná za 15 korun, až do Malenovic pak za 30 korun. Děti do 18 let platit nemusí. Do autobusu se vejde jeden kočárek nebo invalidní vozík. Přeprava psů a jízdních kol ale není povolena.

Zatím krátkodobý provoz shuttle busů se podle starostky obce Ostravice Pavlíny Stankayové osvědčuje. „Myslím si, že to funguje. Lidé spoje nejvíc využívají ráno a pak v pozdějších hodinách, když se vrací z výletů. Přes poledne je zájem menší,“ řekla. O autobusové lince ale podle ní zatím mnoho turistů neví. Pokládá tedy za důležité o ní i nadále informovat.

Druhý spoj mezi Ostravici se Starými Hamry se hodí zejména pro turisty mířící na Gruň. Cesta ze Samčanky je vyjde na 30 korun. Děti do 18 let mají jízdu zdarma. Autobus umožňuje přepravu jednoho kočárku. Invalidní vozíky, psy ani jízdní kola ale nepřeveze.

„Domnívám se, že speciální autobusová linka je přínosem a omezuje počet aut pohybujících se po komunikaci vedoucí na Gruň, což bylo jejím účelem. Celkově se tam provoz zklidnil,“ zhodnotila fungování shuttle busu starostka obce Staré Hamry Eva Tořová. Zatím zaznamenala převážně pozitivní reakce.

Třetí spoj funguje v Jeseníkách. Jízda z Malé Morávky do Ovčárny tam turisty vyjde na 40 korun. Bez omezení je možná přeprava kočárků, invalidních vozíků i zvířat. Označené spoje převáží do konce září také jízdní kola.

Provoz shuttle busů v Beskydech by měl skončit 28. září, v Jeseníkách až na konci roku. Pokud se ale v letní turistické sezóně speciální spoje osvědčí, starostové možná budou jednat se zástupci Moravskoslezského kraje o jejich případném prodloužení. Velká dopravní zátěž a problémy s parkováním jsou totiž v turisticky oblíbených lokalitách časté také v zimních měsících.