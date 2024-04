Současný místostarosta Jan Pekař přiznal, že důvodem odkladu plánované proměny Hlavní třídy jsou finance. Už před lety se podle něj náklady odhadovaly na 100 milionů korun. „Kolik to může být dnes, jsme nepočítali, ale bude to rozhodně víc. V budoucnu, doufám, k revitalizaci a proměně Hlavní ulice dojde, ale teď na to peníze v rozpočtu nemáme. Naší prioritou jsou investice do oprav a modernizace školských zařízení v majetku města. Během tohoto a příštího roku by to mělo být až 250 milionů korun,“ řekl Pekař.

„I proto jsme na Hlavní nechali umístit poutač v podobě kostky a přimět tak lidi začít přemýšlet, co je na té ulici špatně, co by se tam mohlo změnit a jak toto místo proměnit,“ řekla v roce 2021 při příležitosti jedné z veřejných debat na téma perspektiva Hlavní ulice tehdejší starostka Gabriela Hřebačková.

Město v roce 2021 vypsalo veřejnou architektonickou soutěž a zároveň rozběhlo diskuzní kampaň nazvanou To hlavní o Hlavní na Hlavní. Radnice chtěla znát názor lidí, kteří v Hlavní ulici žijí, aby řekli, jak by podle nich měla ta ulice v budoucnu vypadat.

Problém je navíc v tom, že i kdyby se město nakrásně rozhodlo, že se pustí do proměny Hlavní třídy, třeba podle projektu, který navrhla kancelář FRIS architekti z Českého Těšína, nebude to jednoduché. Většina domů na Hlavní třídě a další nemovitostí totiž patří soukromým majitelům a ti podle zkušeností úředníků z radnice s městem na téma nějakých úprav a změn příliš komunikovat nechtějí. A při takovém stavebním zásahu, jako je rekonstrukce komunikace, se její majitel se sousedy domluvit nějak musí.

Pokusy radnice změnit a zkrášlit vzhled Hlavní ulice proběhly už v minulosti. Před zhruba osmi lety město rozesílalo dopisy zejména majitelům zanedbaných budov a vyzvalo je k nápravě stavu jejich nemovitostí. Ovšem bez většího ohlasu majitelů. Zároveň se začaly vypisovat na opravy domů dotační tituly z městského rozpočtu. Několik majitelů toho využilo, ale jen zlomek.

Hlavní? Hrůza, říkají místní

Vizuální podoba Hlavní ulice, která je od roku 2014 stejně jako celé centrum města památkovou zónou, je dlouhodobě trnem v oku a terčem kritiky obyvatel města. První část ulice od křižovatky s Nádražní až po budovu Muzea Těšínska je to v pohodě. Ovšem dál směrem k řece je namísto krámků, kaváren a hezky vyhlížejících výloh střídá jedna prodejna s alkoholem za druhou. Před každou postává vietnamský prodavač.

Pokus o vraždu před havířovským obchodním domem, pachatel zadržen

Místní si na to zvykli, ale nadšení z toho nejsou. „Je to hrůza. Zajděte se podívat na druhou stranu do Polska, jak to tam mají krásné, kolik různých obchodů a ne jako tady – samý obchod s alkoholem. Je to děs,“ říká mi žena, kterou potkávám na autobusové zastávce v Hlavní ulici.

Jsou ale i jiné názory. „Samozřejmě, nelíbí se mi to. Na druhou stranu je to trochu „štěstí“, protože kdyby ty obchody neprovozovali Vietnamci, tak by byly prázdné a bylo by tu úplně mrtvo. Toto je sice hrůza, ale podle mě ta lepší varianta,“ řekl muž čekající na autobus.

Kolorit Hlavní: opilci a bezdomovci

To ale není vše, co zejména lidem, kteří na Hlavní třídě pracují či v blízkém okolí bydlí, vadí. Vedle opilců, kteří zejména o víkendových večerech pendlují mezi českou a polskou stranou města, jsou to také bezdomovci, kteří postávají od mostu přes Olši po celé celé délce Hlavní ulice a často na ně narazíte i v parku na nábřeží.

Přírodní rarita v Karviné. Zahnízdil zde vzácný obrovský orel mořský

„Posedávají taky po schodech před prodejnami, které jsou zavřené, jsou opilí a pořvávají na sebe. A jsou mezi nimi i feťáci,“ říkají prodavačky z jedné prodejen v Hlavní ulici, které celý tento kolorit prakticky denně sledují v přímém přenosu.

Nevhodné chování a konzumaci alkoholu na ulici řeší strážníci. Sami ale přiznávají, že je to nekonečný příběh. „Takové případy řešíme denně, přestože ve městě máme vyhlášku zakazující konzumaci alkoholu na veřejnosti. Nejde jen o české občany, ale také bezdomovce z polské strany,“ uvedl ředitel Městské policie Český Těšín Martin Látka. Dodal, že jsou v kontaktu s kolegy z polské strany a mají prý společný cíl: vytlačit zcela tuto problematiku z centra.