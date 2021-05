Nemocnice v Bohumíně byla ve středu 12. května večer v ohrožení. Voda tu stoupala až k elektrickému rozvaděči. Díky hasičům se ale nakonec elektřina vypínat nemusela.

„Měli jsme vodu v suterénu, která se vzedmula z kanalizace. Trochu nám plavala rehabilitace, ale ta je celkem zvyklá,“ lehce zažertoval Jiří Pavlík, provozně technický náměstek Bohumínské městské nemocnice.

Problém by ale nastal, kdyby se voda dostala do rozvaděče elektřiny. „Proto jsme volali hasiče, kteří začali vodu odčerpávat a tím jsme se vyhnuli tomu, že bychom museli v nemocnici vypnout elektřinu,“ vysvětlil Pavlík.

I díky rychlému zásahu hasičů jsou prý škody minimální.

Nicméně technici z nemocnice už vědí, že výhledově bude třeba rozvaděče přemístit do vyšších pater. „Musíme to dát do plánu investic na příští rok a nechat to předělat,“ dodal Jiří Pavlík.