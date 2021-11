Ukončení činnosti oznámily i další menší dodavatelské firmy. Stojí za tím obchodní spekulace na úkor svých klientů a následné zhroucení vlastního riskantního byznysu.

Nyní musí tzv. dodavatelé poslední instance (DPI) zajistit, aby zoufalí spotřebitelé nezůstali bez životně důležité energie. Nicméně vysoké ceny na velkoobchodních trzích znamenají, že podmínky dodávek poslední instance jsou pro zákazníky značně zatěžující a kvůli tomu jim násobně stoupají zálohy za energie.

„Základní rada pro zákazníky v režimu DPI je jasná. Na nic nečekat, a co nejrychleji uzavřít novou dlouhodobější smlouvu na standardní dodávky energií. Před nedávnem jsme proto všem zákazníkům, kterým máme zajistit dodávky v režimu DPI, rozeslali dopisy s instrukcemi, jak postupovat dál. Lidé v nich obdrželi rozpis záloh, platební údaje a také informace, jak záchranný režim DPI ukončit,“ říká Karel Kincl, ředitel zákaznického servisu innogy.

Podle něj je nápor příchozích i volajících klientů obrovský. Denně se pokoušejí kontaktovat innogy prostřednictvím telefonátů, zákaznických center nebo e-mailů desetitisíce zákazníků. „Naši lidé dělají přesčasy, berou si práci domů, abychom toho zvládli co nejvíc. Děkujeme všem za trpělivost, děláme maximum, abychom tuto zákaznickou tsunami co nejdříve odbavili, a situaci, pokud možno, rychle stabilizovali. Nemůžeme zaručit okamžité reakce, ale ke každému dotazu se dostaneme, a všechny postupně odpovědně vyřešíme,“ připomíná Kincl.

Nová smlouva bez průtahů elektronickyPokud by se lidé rozhodli dál odebírat plyn od innogy, novou řádnou smlouvu mohou uzavřít velmi jednoduše přes internetové stránky společnosti, a to bez nutnosti návštěvy pobočky. „Připravili jsme pro ně na našem webu innogy.cz/ukonceni-dpi jednoduchý formulář, který vyplní za dvě minuty. Na základě vstupů jim připravíme nabídku, kterou mohou akceptovat elektronicky. Je to nejjednodušší cesta, jak se vyvázat z DPI a snížit si tak cenu a zálohy,“ upozorňuje David Konvalina, ředitel innogy pro maloobchod a marketing.

Zdroj: Deník/VLP Externista

A jedním dechem dodává, že uzavřít lze rovnou i smlouvu na dodávku elektřiny.innogy nabízí tříletý produkt Optimal, jehož prostřednictvím se mohou domácnosti rychle vyvázat z režimu DPI, snížit si zálohy na polovinu a zajistit si podstatnou úsporu díky nižším cenám plynu v průběhu dalších let. „Nižší cenu pro všechny nové zákazníky dokážeme poskytnout zásluhou výrazně levnějších cen plynu na velkoobchodních trzích pro druhé pololetí roku 2022 a na roky 2023 a 2024. Oproti tomu jsou dnešní nákupní ceny na období pro dodávku DPI velmi drahé. S naší nabídkou příchozí zákazníci lépe zvládnou letošní extrémní nárůst ceny, který na ně hodil jejich předchozí dodavatel. V dalších letech se jim platby za plyn ještě výrazně sníží, zmíněný pokles cen jim tedy férově promítáme do ceníku,“ shrnul Konvalina.

Nechtějí se znovu spálit a volí jistotuZa tři týdny od zahájení dodávek DPI se už 130 tisíc nových zákazníků rozhodlo z tohoto režimu odejít a uzavřít standardní smlouvu o dodávce energií právě s innogy. Je zřejmé, že po předchozí špatné zkušenosti s nezodpovědnými dodavateli lidé hledají jistotu a stabilitu.

Mezi jednoletou a tříletou smlouvou z drtivé většiny volí právě tříletý produkt Optimal. Ten na rozdíl od jiných nabídek na trhu totiž zohledňuje pokles cen v následujících letech. Díky tomu cena zákazníkům každý rok výrazně klesá.Nejrychlejší a nejpohodlnější cestu, jak ukončit režim DPI a snížit si tak ceny i zálohy, představuje elektronický formulář na webu innogy.cz.

„Zákaznická linka innogy stále čelí velkému náporu volajících denně a čekací doby jsou dlouhé. Oproti tomu se mírně zlepšuje situace v zákaznických centrech innogy,“ nastínil aktuální stav Karel Kincl.

V minulých týdnech innogy rozeslala 240 tisíc informačních dopisů určených pro zákazníky DPI. Z důvodu nekvalitních kontaktních údajů se více než 10 tisíc vrátilo jako nedoručitelné. Společnost proto nově odeslala e-maily a SMS, pokud tyto údaje měla k dispozici. „Lidé, kteří přesto žádnou informaci neobdrželi, a mají odběrné místo, které se dostalo do režimu DPI, ať innogy aktivně kontaktují,“ dodal K. Kincl.