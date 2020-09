Společnost OKD získala ocenění Zlatý Permon

Společnost OKD získala za rok 2019 poprvé jako jeden výrobní subjekt významnou cenu za bezpečnost v hornictví Zlatého Permona. A to v kategorii nad 501 zaměstnanců. Na rozdíl od let minulých,, kdy se do soutěže hlásily jen její jednotlivé závody, podala tentokrát přihlášku jako celek. Což lépe vystihovalo provozní realitu, kdy kolektivy přecházely mezi lokalitami a podílely se na bezpečnosti napříč firmou.

Se souškou Zlatého Permona. Vlevo výkonný ředitel OKD Radim Tabášek, vpravo ředitel provozu David Hájek. | Foto: archiv MSK