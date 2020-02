Proč jedni dostali málo, a druzí moc? To bylo jedno z hlavních témat posledního zasedání havířovských zastupitelů.

Konkrétně šlo o dotace pro sportovní kluby SK karate BUDO Havířov a Karate Havířov.

Prvně jmenovanému klubu přiřkla sportovní komise namísto požadovaných 425 tisíc korun pouze 50 tisíc, druhý klub žádal 305 tisíc a dostal 280 tisíc korun.

Proti tomu se veřejně ohradil šéf klubu SK karate BUDO Havířov Marek Franta, leč nepochodil. „Ptal jsem se, proč je našemu klubu snižována dotace, přestože máme ve všech směrech několikanásobně větší úspěšnost, ale nikdo mi neodpověděl. Náš klub má více medailí, pořádá více turnajů, má celkově lepší úspěchu a už loni jsme dostali o 100 tisíc korun méně, než jsme žádali, zatímco klub, který vede paní Bělicová, žena primátora, který je navíc členem výboru tohoto klubu, dostává každým rokem více na dotacích,“ konstatoval Marek Franta, který na dotaz, čím si to vysvětluje, tvrdí: „Konkurence“.

Přestože zastupitelé pod více než hodinové debatě na toto téma, schválili přerozdělení dotací tak, jak je sportovní komise navrhla, tedy pouhých 50 tisíc korun pro SKK BUDO Havířov, Franta se nechal slyšet, že se nevzdají a peníze budou muset zajistit jinak.

„Považujeme toto rozhodnutí zastupitelů za přímou finanční likvidaci našeho klubu. Budeme ale bojovat, nevzdáme to. Budeme ale muset omezit závody, možná budou muset více zaplatit rodiče, abychom aspoň částečně ztrátu dorovnali,“ naznačil Franta.

Trest za zneužití peněz

Z následné debaty v plánu pak vyplynulo, že Frantovu klubu město snížilo dotaci proto, že v minulosti tyto peníze použil částečně na politickou kampaň, což je v rozporu s pravidly pro nakládání s dotacemi.

„Pan Franta nejlépe ví, co provedl. Že porušoval stanovy svého klubu v bodě: „…nepřipustit prosazování politických stran či jejich programů v rámci SKK,“ řekl v reakci na Frantovo vystoupení radní pro sport Daniel Vachtarčík a připomněl, že na dotace nemá žádný klub právní nárok. Marek Franta na tyto výhrady kontroval tvrzením, že už rok a půl už není politicky činný. „Na rozdíl od pana Bělici, který je evidentně ve středu zájmů,“ řekl.

Škutová: Primátor je ve střetu zájmů

Střet zájmů vytkla primátorovi za hnutí ANO také zastupitelka Darja Škutová (Jednotní).

„Panu Frantovi se tady vytýká údajná politická kampaň, zatímco jméno primátora Bělici propojuje pět klubů, které spojuje buď přímo on, nebo jeho žena, kamarádi, trenéři, spolustraníci z hnutí ANO. A tyto kluby jsou zvýhodňovány. Z přeložených materiálů můžeme spočítat, že kluby, které jsou zaměřeny na bojové sporty si letos rozdělí přes milion korun z dotací. Navíc se jim dotace každoročně navyšují,“ řekla Darja Škutová.

Své vystoupení zakončila popíchnutím primátora, že kdy před pěti lety, ještě společně pořádali pro děti příměstský sportovní tábor, děti Bělicova klubu měly na tričkách logo hnutí ANO. Primátor na to reagoval slovy, že je rád, že už spolu nespolupracují.

Bělica: Mé působení ve sportu je transparentní

Odpovědi na otázku, zda se necítí být ve střetu zájmů, když klub, v němž je členem výboru, dostal přes čtvrt milionu korun, se taktně vyhnul, byť tvrdil opak. „Ano, ta otázka je správná a já se jí nevyhýbám. Ovšem vždy jsem deklaroval, že jsem aktivní ve sportu, ale hlavně jsme nikdy nedělal přes sportovní klub politickou kampaň – to je to, v čem tkví celý ten problém,“ řekl Bělica. Redakci Deníku také přiznal, že snížení dotace pro klub SKK BUDO je skutečně reakce na to, že jeho předseda v minulosti za peníze od města organizoval politickou kampaň. „Už před rokem jsme si nechali na toto zpracovat nezávislou právní analýzu. Chvíli to ale trvalo, a proto město už loni snížilo klubu SKK BUDO dotace. Nicméně já osobně uznávám, že oddíl BUDO pracuje s dětmi a proto si nějakou dotaci zaslouží. Jsem proto rád, že dostali aspoň něco,“ řekl havířovský primátor.