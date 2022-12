Kdo má raději vodu, může během vánočních svátků navštívit třeba Relax Centrum v Orlové, kde mají plavecký bazén, ale také sauny a vířivku. Na Štědrý den je zavřeno, ale od neděle budou bazény až do 30. prosince otevřené denně od 9 do 21 hodin.

Havířovský krytý bazén na Šumbarku je přes Vánoce uzavřen, stejně jako ten karvinský, který se rekonstruuje. Zato v Aquacentru Bospor v Bohumíně mají v neděli 25. a v pondělí 26. prosince otevřeno od 8 do 21 hodin. Vyrazit můžete také do vyhlášeného Aquaparku Olešná, kde mají 25. a 26. prosince otevřené bazény od 9 do 21 hodin, sauny od 15 do 21 hodin. V pondělí 26. prosince je od 11 do 21 hodin v provozu i wellness v Zámečku Petrovice. Všedchny informace včetně otevírací doby jsou na webových stránkách jednotlivých zařízení.

Otužilci v Karvinském moři opět na Vánoce

Na Štědrý den můžete také sledovat otužilce, jak se noří do vln Karvinského moře. Tradiční akce s názvem Když Vánoce, tak u moře zažíná v 10 hodin.

Kdo se chce během Vánoc trochu pobavit,může vyrazit třeba na koncert rockové kapely Doga, který vystoupí v neděli 25. prosince od 19 hodin v karvinském OD Družba. V havířovském klubu Stolárna zase v neděli a v pondělí hrají house a elektrohudbu.

Muzeum Těšínska má sice přes svátky zavřeno, ale jeho expozice můžete navštívit už od 27. do 30. prosince v historické budově na Hlavní třídě v Českém Těšíně.

Kina během vánočních svátků nehrají.