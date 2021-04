Jaké obec v letošním roce čekají důležité investice?

Pokud jde o letos zahajované akce, tak chceme v Koukolné udělat nový chodník za skoro tři a půl milionu korun. Jedná se o úsek za řekou, od mostu kolem benzinky, směrem na Karvinou. Dostali jsme na to dotaci. Pak také chceme udělat čtyři úseky vodovodu ve směru na Glembovec, ve čtyřech oblastech se už realizovala splašková kanalizace.

Stále pracujeme na přípravě velkého projektu, kterým je pokračování budování kanalizace od Koukolné, kolem obecního úřadu až po Dělnický dům a všechny kopcovité oblasti, které k tomu náleží. Toto je v běhu, letos bychom měli získat stavební povolení, ale s realizací musíme počkat do doby, než se nám podaří získat dotaci, takže to vidím někde na roky 2022 až 2023.

O plánované rozhledně už jsme mluvili, co ještě máte výhledově v plánu?

Už loni jsme avizovali, že plánujeme postavit sportovní halu. To je investice pro mnohé lidi přitažlivá a i v zastupitelstvu panuje shoda, že by se to mělo realizovat. Stát by měla vedle fotbalového hřiště směrem k elektrárně. Kromě toho chceme v centru obce vybudovat nové, respektive upravit parkoviště u prodejny pana Voláka, v místě, kde je bývalá prodejna autodílů. Parkoviště je potřeba, aut v obci přibývá a lidé v centru parkují všude možně.

Jak je na tom obec s územním rozvojem? Plánuje se nějaká další výstavba rodinných domů?

Územní plán v minulosti velkoryse nalinkoval plochy pro rodinné domy a lidé staví. Přibývá nám 10 až 15 rodinných domků ročně. Máme poměrně dost zastavitelných ploch a dnes jsme v situaci, kterou bereme jako stop stav a dále tyto plochy rozšiřovat nechceme.

Nějaký satelit se tedy naplánuje?

Satelit ne, ale když vyjedete do kopců nad středem obce, tak tam náznaky takových satelitních osad už uvidíte. V některých místech rostou domy doslova jako houby po dešti, takže už to charakter satelitu nabylo. Na jedné straně je dobře, že nám přibývá obyvatel, na druhé straně jsou to obyvatelé, kteří tu bydlí, ale jsou jaksi pořád cizí. Nějak netouží zapojit se do dění v obci, děti jim tu chodí do školy, ale společenský život v obci je nezajímá.

Na to si stěžují i v mnoha jiných obcích, kde se hodně staví. Máte recept, jak to změnit, jak „přistěhovalce“ zapojit do života v obci?

Především chci říci, že nás to mrzí, protože si myslím, že máme bohatý spolkový život. Téměř bez výjimky se ale zapojují starousedlíci, nového člověka tam nedostanete. Už jsme dokonce nové obyvatele písemně oslovili a pozvali je na setkání, kde bychom o tom pohovořili, ale přišlo pár lidí. Rozeslali jsme okolo stovky dopisů a přišli čtyři lidé.

Je něco, co obec trápí? Na co se lidé stěžují?

Myslím, že kromě toho, že přes centrum jezdí veškerá doprava mezi Orlovou Bohumíně a Karvinou, tak tu žádné zásadní problémové téma nemáme. Samozřejmě pořád je co opravovat na obecních komunikacích, všude ještě nemáme ideální stav, ale přibližně 80 procent komunikací je v dobrém stavu. Co mě osobně mrzí, že už u nás nefunguje lékárna.

Jak to? Vždyť tu byla dlouhé roky.

Správně říkáte byla, ale už více než dva roky je zavřená. Prý byla nerentabilní a původní majitel ji prodal, nový vlastník plánoval, že ji bude provozovat, ale když zjistil, co to obnáší, tak to vzdal. Je tu prý malý obrat a ani lékárenské řetězce to nechtěly. Lidé jezdí do Orlové, kde je spousta lékáren.

Také nás trápí fakt, že naše zubařka je v důchodovém věku a děsíme se chvíle, kdy řekne, že končí. Nějaký čas se už poohlížíme po jejím nástupci, ale zatím neúspěšně. Poptávali jsme zubaře na Ukrajině, byl jsem dokonce v Olomouci na fakultě a sondoval, zda tam není nějaký medik z našeho regionu, kterému bychom mohli třeba vyplácet nějaké stipendium a on by po skončení mohl ordinovat v Dětmarovicích. Nabízeli jsme zařízenou ordinaci… všechno marné. Praktici a speciálně zubaři do malých obcí nechtějí. Zpravidla po škole míří ku Praze nebo k Brnu, kde žije více lidí, je tam více peněz a větší klientela.