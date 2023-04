Ne. Četl jsem, že něco podobného řešili nedávno na Slovensku, někde kousek od nás. Ale to, co se stalo v Karviné, je unikum. To tady nikdo nepamatuje.

Pokud si vybavuji, čas od času se ale v novinách objeví obrázky poničených hrobů, ne?

Sem tam. Ale to se jedná o jednotlivé hroby. Nezřídka si hroby ničí příbuzní, kradou si urny. Msta v rámci rodiny není neobvyklá. I takové věci se bohužel dějí.

Šéf karvinských strážníků: Takový vandalismus na hřbitově nepamatuji

Máte recept na to, jak zabezpečit hřbitov po večerním zamčení tak, aby se tam nikdo nedostal a „neřádil“ tam?

V prvé řadě je třeba říci, že hřbitov je zavřený, tudíž tam nikdo nemá co dělat. Podle mě by účinnou ochranou byl kamerový systém a také častější dohled policistů a strážníků.

Jenže kamery na hřbitově nejsou…

Máte pravdu. Problém je v tom, že v prostoru hřbitova je vzrostlá zeleň a všechna místa proto nelze sledovat. Už jsme tu ale měli technika z městské policie, který si prostor Centrálního hřbitova prohlédl a podle něj by bylo potřeba na celý prostor 12 nebo 15 kamer. Takže pokrýt to jde.

VIDEO: Zničené a rozkopané hroby na hřbitově v Karviné. Policie vandaly hledá

Co třeba ochranná služba, nebo pes?

Pes na volno je nebezpečný. Mohl by napadnout třeba někoho, kdo mohl zůstat v prostoru hřbitova náhodou i po uzamčení, aniž by něco ničil. Pes není dobré řešení.

Byl jste zřejmě u toho, když policisté ohledávali místo činu a zajišťovali stopy. Tušíte, kudy se pachatel, nebo pachatelé na hřbitova dostali, kde přelezli plot?

Určitou představu máme, ale s ohledem na probíhající vyšetřování nic říkat nemohu. Policejní technik ale na místě stopy zajistil. A pokud jde o kameru, která by mohla zachytit dotyčného člověka, ta sleduje prostor před hlavním vchodem na hřbitov na Borovského ulici.

Melem, nemelem... Na Lodičkách zahraje legendární Pražský výběr

Poškozených náhrobků je třináct. Jsou na jednom místě?

Ne, těch míst bylo víc. Jeden z náhrobků ani moc poškozený nebyl, pouze lampička.

Majitelé hrobových míst o tom incidentu vědí?

Ano, většinu jsme kontaktovali. Čtyřem, na které nemáme telefon, jsme poslali dopisy.

Karvinské nádraží se mění. Nové budou toalety, ožije i ochoz, kde má být kavárna

Hrobová místa mají v nájmu jednotliví lidé, z městské pojistky tedy škodu, která v některých případech půjde do desítek tisíc korun, hradit nelze. Víte, zda mají lidé hroby pojištěné?

Pokud vím, v naprosté většině hroby pojištěné individuálně nejsou. Navíc údajně tento typ pojištění dělá pouze jedna pojišťovna a pojistka je poměrně drahá. Pojištění ale kryje škodu při cizím zavinění, třeba i když vám na hrob spadne strom. Smysl má pojistka určitě, když máte třeba hrobku, v takovém případě se při poškození bavíme o větších desítkách tisíc.

Pokud pojistku někdo přece jen má, co má udělat?

Všem doporučuji, aby si nechali od kameníka vyčíslit škodu. Doklad pak mohou předat policii až budou předvoláni ve věci škody. Zda bude na kom škodu uplatnit, to je, bohužel ve hvězdách. Kdo pojištění má, tak ten to samozřejmě řeší u pojišťovny.