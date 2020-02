Staré písně a láska k divadlu nerezaví. A přízeň diváků je neutuchající. Tyto tři atributy jsou ve stručnosti důvody, které vedly k obnovení činnosti dětmarovického amatérského divadelního spolku, který už druhý podzim a zimu baví publikum z Dětmarovic a okolí svými autorskými muzikály. Inspirací jsou příběhy z Divokého západu, londýnského podsvětí a filmového světa amerického Hollywoodu.

Hra s názvem Stíny nad Temží se v Dětmarovicích hrávala už v 70. letech, dvě další vznikly vlastně na popud kamarádů, kteří chtěli partu hudebníků a ochotníků okolo Pavla Karase a Karla Valici opět vidět „v akci“.

„Ten první impuls přišel asi před půl druhým rokem, kdy jsme na čísi zahradě seděli, a někdo řekl: „Zahrajte něco ze Stínů nad Temží“. Moc se nám do toho zprvu nechtělo, ale nakonec jsme se domluvili. Že dotyčnému zahrajeme koncem listopadu na jeho padesátinách. Jenže se po obci rozkřiklo, že v salonku v Dělnickém domě se bude dávat stará známá hra a zájem byl takový, že se rozhodli udělat celkem tři představení,“ vzpomíná Pavel Karas, principál, autor hudby a řady textů k muzikálům, které hraje dětmarovický soubor Music Hall 3D.

Diváky to stále baví

Premiéra i reprízy byly vyprodané, a ani tak se na všechny zájemce nedostalo.

„Nakonec jsme to hráli až do loňského června,“ dodává Karas s úsměvem. Několikaměsíční muzikálový maraton většinu účinkujících bavil a tak si řekli, že by byla škoda přestat.

„Napsal jsem tedy druhou hru - z poloviny ze starých písniček – a vznikl samostatný dětmarovický muzikál Světla Hollywoodu, který jsme hráli od března,“ říká Pavel Karas. A opět měli vyprodáno a tak principál sedl a světlo světa spatřila hra s názvem Šerifova dcera, k níž mu byly inspirací příběhy z westernů.

Věhlas dětmarovických divadelníků už přesáhl hranice obce. „Máme už věrné fanoušky, kteří opakovaně jezdí na naše představení z Orlové, Bohumína, Dolní Lutyně nebo Petrovic,“ připomíná další s ochotníků, Libor Stáňa.

Přidává také historku, jak jednou přišel dorazil na představení „na knap“ a byl v šoku. „V hledišti sedělo 25 učitelek ze své naší školy,“ vzpomíná Libor Stáňa, který je v civilu ředitelem jedné karvinské základní školy.

Nohavica byl nadšený

Soubor hudebníků a divadelních a pěveckých nadšenců má aktuálně 13 členů ve věkovém rozpětí od 23 let do 70+. V lednu měli 30. reprízu, na kterou pozvali i Jaromíra Nohavicu.

„Byl nadšený a moc se mu to líbila jedna naše písnička, který by prý chtěl hrát. Dokonce přišel s nápadem, že by někdy na jaře odehrál u nás v Dělnickém domě koncert a jeho výtěžek by věnoval našemu spolku,“ říká hrdě principál Pavel Karas.