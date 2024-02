VIDEO: Demonstrace zemědělců s traktory v Chotěbuzi. Hraniční most byl uzavřen

Pryč jsou však časy, kdy to pod kostelem na „jedničce“ skutečně žilo. Mnoho někdejších budov už nestojí, zchátraly a kvůli poddolování v minulosti zmizela i řada obytných domů. Po přestěhování města do „sídlištní“ Lutyně zde zůstal jen závan starých časů.

O tom, že by se ale trend mohl začít otáčet, svědčí už nyní dokonce první novostavba. Kromě šesti bytů v patře nabízí polyfunkční objekt zázemí i pro pět nových podniků. První se tam otevřel loni, poslední začal fungovat v tomto roce. Co zde lidé nově naleznou?

Kamila Creativ Hair

Kadeřnictví se Kamila Töröková věnuje delší dobu a nebere obor jen jako svou práci. „Myslím si, že je to moje poslání,“ říká o své životní cestě. „Nemám ráda klasiku, ale změny, kreativní přístup i barvy. Díky tomu, že mám se zákaznicemi speciální vztah, dojíždějí za mnou i z Ostravy, Frýdku-Místku nebo i z Prahy, když sem jedou navštívit rodiče. Ušli se mnou už kus cesty,“ popisuje kadeřnice, která v minulosti pracovala ve dvou salonech. Vždy ji to ale táhlo do vlastního. „I zákaznice mi říkaly, že se mám trhnout, tak jsem to udělala, a ony jsou pořád se mnou. Tak vlastně vznikl salon Kamila Creativ Hair,“ říká o své nové životní etapě ve staré Orlové.

Kamila Creativ Hair, Kamila Töröková, Orlová, 16. 2. 2024Zdroj: Deník/Petr Jiříček

V novém objektu není sama, kdo se věnuje zkrášlování žen, navíc v blízké době přivítá ve svém salonu novou kolegyni, která bude plést barevné copánky na festivaly. „Hlavně se ale bude starat o pány, to nám zde ještě chybí,“ říká Kamila k už relativně široké nabídce služeb v nové budově.

Manikúra Ro.Art

Už nyní v salonu Kamila Creativ Hair funguje manikérka Romana Schubertová, která se ženám osmým rokem stará o nehty. Nejprve měla vlastní salon v Ostravě, osud ji ale určil jinou cestu. „Přestěhovala jsem se do Orlové, mám malé děti, hledala jsem proto místní zákaznice – a taky místo pro nový salon,“ vysvětluje Romana, která si dělá jméno pod značkou Ro.Art.

„Vedlejší prostor, který jsem si vyhlédla v inzerátu, už byl obsazený, ale zároveň tady Kamila hledala někoho k sobě. Domluvily jsme se proto, že v jedné části ona bude mít kadeřnický salon a ve druhé já nehtové studio,“ popisuje manikérka svůj plynulý přechod z Ostravy do Orlové.

Na „jedničce“ v Orlové začala fungovat od tohoto roku. „Staré náměstí mi přijde jako obrovský benefit, je to tady malebné a je zde spousta míst k zaparkování. Klienti si rádi dojedou za službami, se kterými jsou spokojeni,“ ví žena, která se nehtům věnuje na poloviční úvazek, svůj čas totiž věnuje také své ostravské neziskové organizaci Rodinný obzor, kde podporuje rozvoj schopností a dovedností dětí se zdravotním postižením formou volnočasových aktivit a terapií, navíc spolupracuje i s neziskovou organizací Míša pomáhá. S novými prostory ale roste „chuť k nehtům“. „Je proto možné, že do budoucna rozšířím služby a přiberu i nové zákaznice,“ láká Orlovanky.

Ro.Art, Romana Schubertová, Orlová, 16. 2. 2024Zdroj: Deník/Petr Jiříček

Ty na ni nedají dopustit. „Je to nejlepší manikérka, jinak bych k ní nechodila. Vždy mi vyjde vstříc a dělá mi ty nejkrásnější nehty,“ říká s úsměvem klientka Michaela Kosturíková. Problematice nehtů se Romana Schubertová věnuje ze všech úhlů – od diagnostiky nehtů přes nehtovou modeláž až po design.

Adriana Hair & Beauty

Také třetí provozovna cílí na ženskou krásu. Adriana Dršková ze salonu příznačného názvu Adriana Hair & Beauty je vůbec první nájemkyní nového nebytového prostoru u Starého náměstí. „Přišla jsem tady s tím, že začnu dělat kosmetiku a řasy, nakonec se to ale rozvinulo a dělám i permanentní make-up, prodlužuju vlasy a nedávno jsem si dokončila vzdělání jako kadeřnice, takže poskytuju už i kadeřnické služby,“ říká Adriana ke svému záběru práce.

Adriana Hair & Beauty, Adriana Dršková, Orlová, 16. 2. 2024Zdroj: Deník/Petr Jiříček

Stejně jako ostatní si lokalitu nemůže vynachválit, ačkoli na první pohled může působit vzdáleně. „Rozhodla jsem se pro Orlovou 1, protože je mi to tady sympatické, má to tu příjemnou energii a myslím, že je dobré to tady trochu oživit. Opravdu tu nic není, přitom místo je to krásné. I dostupnost je dobrá, jezdí zde přímé autobusy, před salonem je zastávka a zaparkovat se tu dá kdekoli,“ říká k nové adrese.

HHC-Store

Kterak si tesař otevřel prodejnu pro kuřáky. I takto by se dal ve stručnosti popsat příběh předposlední provozovny nového nebytového prostoru (provozovatelka té poslední, která šije látky pro pohřebnictví, o medializaci zájem neměla, a to z důvodu, že by to někomu mohlo přijít morbidní - pozn. red.).

Michal Bogdan si prodejnu s kuřáckými potřeby otevřel v podstatě tak trochu z nudy. „Jsem tesař, děláme střechy, ale přes zimu je práce málo a jsem většinou doma. S kluky, kteří mají HHC-Store, jsme se bavili, že nemusím sedět doma, a když si najdu nějaký prostor, dají mi franšízu, zboží a můžu prodávat,“ popisuje Michal cestu k vlastní prodejně s HHC produkty (HHC neboli hexahydrokanabinol je považován za „náhražkovou marihuanu“ a stopovou složku v konopí setém. Může být vyroben také synteticky z konopných extraktů - pozn. red.).

HHC-Store, Michal Bogdan, Orlová, 16. 2. 2024Zdroj: Deník/Petr Jiříček

Počítá s tím, že až začne tesařská sezona, najde si do prodejny brigádnici a sám se vrátí na střechy. Do té doby ale zůstane v prostředí, které mu je blízké. „Prodávám širší sortiment, především HHC a jejich odnože, ale i kratom, bonga, lůfky, kuřácké potřeby ve formě papírků, filtrů apod. V podstatě jsem taková kuřácká prodejna,“ říká ke své sekundární obživě.

Ani ne za půl roku provozu si vybudoval stálou klientelu. „Jezdí za mnou klienti i z Polska, ale hlavně z blízkého okolí, protože další obchody jsou v Ostravě a Karviné, ale v okolních menších městech není žádný,“ říká. Ani on nedá na starou Orlovou dopustit. „Přišlo mi to tady jako lukrativní místo. Nájem je pěkný, jsou to nové prostory na krásném místě, navíc vstupní investice byla malá, proto jsem si řekl, proč to nezkusit,“ říká. A nelituje.

Co vzkazuje kritikům HHC, o kterém se nyní mluví zejména ve vztahu k možnému zařazení na seznam zakázaných návykových látek? „Vše má své pro i proti, většinou proto, že lidé neví a neznají, o jakou látku jde. Kanabidioly jsou menší zlo než alkohol, člověku ublíží mnohem míň, když se předávkuje třeba právě jimi než alkoholem,“ říká Michal Bogdan.

