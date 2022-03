Pane starosto, jaký je podle vás aktuálně nejožehavější problém, který musíte v obci řešit? Co je podle vás pro obyvatele Albrechtic momentálně největší téma? Situace v obci je relativně stabilní a tak budeme řešit řadu menších problémů, které tady byly, jsou a budou. Pořád je co vylepšovat, ať se to týká stavu veřejných komunikací, chodníků či veřejného osvětlení, apod. Nic velkého nás však v nejbližší době nečeká a to je v dnešní složité geopolitické situaci celkem dobrá zpráva.

Na letošní rok máte naplánovánu modernizaci zdravotního střediska. Už jste začali? Jak moc práce omezí provoz střediska?

Na přípravě modernizace se intenzivně pracuje. V současné době se dokončuje projektová dokumentace a připravují se podklady k výběrovému řízení na dodavatele.Půjde zejména o instalaci klimatizace v celé budově a modernizaci interiéru. To vše v takovém rozsahu aby provoz střediska byl při samotné realizaci prakticky neomezen. Vše by mělo být hotovo do konce pololetí.

Albrechtice dnes, spory kvůli průmyslové zóně, jak se tu jinak žije

Podařilo se už sehnat dětského lékaře?

Ne, stále máme prázdnou ordinaci. Tento problém, jak je všeobecně známo, je celorepublikový a řeší ho nejenom obce jako je ta naše, ale v poslední době i menší města. Vyvíjeli jsme tlak na vedení zdravotních pojišťoven, oslovovali konkrétní lékaře, bohužel bezvýsledně. Tuto problematiku ale budeme i nadále řešit.

V létě se bude opravovat komunikace přes centrum

Chystá se nějaká větší investiční akce, oprava či něco podobného?

Ano, v létě se bude opravovat povrch komunikace vedoucí přes celé centrum, od kruhového objezdu pod sídlištěm až k mostu železničnímu. Jelikož je to krajská cesta, domlouvali jsme podrobnosti s náměstkem hejtmana panem Radkem Podstawkou. Vše je jasné, vše je domluveno. Chceme při té příležitosti opravit také chodník podél té silnice, těch ale plánujeme opravovat víc. Ve své režii chceme opravit některé obecní komunikace, zejména ulici Školní, kde se v minulých letech hodně stavělo, takže je hodně flekatá.

Albrechtice. Starosta obce Jindřich Feber.Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

Po dvou letech se podařilo dokončit rekonstrukci dělnického domu. Na jaké akce v těchto prostorách se lidé mohou na jaře těšit?

Gastronomie jako taková zažila pandemický šok. My pevně věříme, že se život v této oblasti zase časem dostane do normálu. Začátkem března jsme zorganizovali obecní ples, v restauraci i v sále se stále častěji konají nejrůznější společenská setkání. Koncem dubna plánujeme otevření přilehlé zahrady a 12. května 2022 proběhne beseda se spisovatelkou Karin Lednickou. V provozu je denně kromě pondělků otevřena restaurace. Závěrem nutno podotknout, že načasování celé rekonstrukce objektu včetně zahrady a parkoviště se opravdu zdařilo, neboť začínat tuto akci v dnešní době by bylo z mnoha důvodů skoro nerealizovatelné.

Správa železnic oznámila záměr modernizace nástupiště a nádražní haly. Máte už plán prací a s tím souvisejících omezení pro cestující během rekonstrukce?

Jedná se o projekt, který by měl být realizován v letech 2024 až 2027. Do té doby budeme čekat a snad se i dočkáme moderního nádraží s bezbariérovým nástupištěm.

V obci se docela hodně staví nové domy. Počítá se v nejbližších letech s nějakou další masivnější rodinnou výstavbou?

Každá obec má i v této oblasti své limity. Jsme ve fázi schvalování nového územního plánu, který detailně řeší tuto problematiku. Obec má tzv. „v šuplíku“ projekt pro výstavbu komunitního domu pro zhruba 20 obyvatel (seniorů). Další výstavba rodinných domků se bude řídit již zmíněným, nově schváleným územním plánem.

Jaké hlavní úkoly stojí před novým zastupitelstvem obce, které vzejde z říjnových komunálních voleb?

S ohledem na celosvětovou post pandemickou a bezpečnostní situaci bude výzvou pro nově zvolené zastupitelstvo udržení současných a dosud celkem stabilních životních podmínek v naší obci. Zajištění dopravní obslužnosti, provoz škol a mateřských školek, zdravotního střediska a lékárny, svoz komunálního odpadu, údržba komunikací a zeleně, funkční veřejné osvětlení, bezpečnost v obci a samozřejmě síť prodejen potravin a drogerie. Na zabezpečení těchto v dnešní době zcela samozřejmých požadavků našich občanů vynakládá obec více jak 20 milionů korun ročně a je jasné, že táto částka s ohledem na postupnou inflaci bude s časem narůstat.