Nemáte obavy, že se třeba díky případné absenci některých „vašich“ lidí při hlasování nemusíte prosadit všechno, co byste chtěli? Můžete tuto koalici nazývat křehkou, ale když se podíváme, po celé republice, zjistíme, že takových těsných koalic vzniká hodně. Ano, když máte víc hlasů navíc, je to jednodušší, ale věřím, že budeme schopni fungovat.

Vy se na post starosty vracíte po čtyřech letech. Budete to ve Vašem pracovním životě nějaká zásadní změna? Co se pro Vás změní?

Faktem je, že na postu starosty je pracovní zatížení vždycky větší, než u místostarostů, to je jasné. Ale vzhledem ke kontinuitě, kterou na radnici mám, de facto pokračuji v tom, co jsem dělal v minulosti.

Český Těšín povede po čtyřech letech opět Slováček, co teď bude prioritou města

Jaký první důležitý úkol Vás coby starostu čeká?

Bude to dokončení sestavení rozpočtu na příští rok, protože kvůli ne úplně vhodnému termínu komunální voleb v září, se rozpočet nestihl dopracovat. Proto bude potřeba, aby se noví zastupitelé a radní co nejrychleji seznámili s tím, co už bylo projednáno a bude třeba dojednat ten zbytek a seskládat rozpočet tak, abychom jej mohli v prosinci schválit.

Znamená to tedy, že se očekáváte v rozpočtu změny, větší přesuny v některých položkách?

Myslím, že do konce roku až tak zásadně velké změny nebudou. Navíc rozpočet je vždy velmi živý organismus, takže na začátku roku, ale i v jeho průběhu se pak podle potřeby dělají změny či korekce. Prostě tak, aby, jak se říká excelová tabulka vyšla s nulou v pravém dolním rohu. To je hlavní úkol a hodně práce.

V zastupitelstvu působíte přes dvacet let a mnoho lidí dobře znáte. Jak hodnotíte nové složení zastupitelstva? Má potenciál vést město dobře správným směrem?

Myslím, že toto zastupitelstvo bude dobře dynamické.

Vraťme se na chvíli k investicím a nedokončeným záležitostem. Nová místostarostka Kateřina Krainová Byrtusová (NEZÁVISLÍ PRO TĚŠÍN) už dříve řekla, že se chce pokusit o „nápravu“ některých investičních akcí a jmenovala jako první projekt rekonstrukce Nádražní ulice. Jak se na to díváte Vy? Je tam co napravovat, případně jak?

Je fakt, že na této stavbě máme od prvopočátku problémy s realizační firmou, s kvalitou práce, která není dobrá a hlavně stavba dokončená, ač už měla být. A protože dosud nebyla předána, je tam prostor na jednání s realizátorem stavby. To vidím jako jeden z hlavních úkolů nového zastupitelstva v této věci.

Když už jsme se dostali k této stavbě, pokud se nemýlím, termín dokončení byl v září letošního roku. Je už nějaký definitivní termín dokončení?

Přesně to nevím, ale hotovo by mělo být určitě do konce roku. Termín dokončení se prodloužil z důvodu nepředvídaných víceprací v některých místech naproti nádraží. Navíc je tam návaznost na vybudování kruhové křižovatky v prostoru u pošty. Vybudováním myslím vyznačení kruhové ohledu na asfalt, žádné velké stavební úpravy tam nebudou.

Co další investice, plány, vize, které má nové vedení města?

Vize koaličních partnerů je mimo jiné větší otevřenost, pokud jde o informace ze zastupitelstva. Všechny subjekty také měly ve svých předvolebních plánech revitalizaci okolí Těšínské přehrady, na to existují plány. Takže to je jedna z věcí, na kterých se zřejmě bude pracovat.

Jak se díváte na projekt přestavby a, řekněme, „zkulturnění“ Hlavní třídy? Bývalé vedení města, jehož jste byl součástí, už na tom začalo pracovat. Uspořádalo anketu mezi lidmi, zadalo vypracovat architektonickou studii. Ovšem silnice nepatří městu, jak tedy chcete měnit cizí majetek?

Není městská, ale bude. Jsme domluveni s Moravskoslezským krajem, který je vlastníkem, že ji převede do majetku města. Takže je vyřešeno. Teď je otázkou, zda se podaří sehnat nějaké externí finanční zdroje, protože dělat rekonstrukci za městské peníze, byl byl „úlet“, to prostě nejde.

Potřebuje Hlavní třída, dle Vašeho názoru, rekonstrukci?

Vydadá, jak vypadá – nevábně. Takže podle mě modernizaci snese. Jaký bude ve finále rozsah té rekonstrukce, bude záležet na zastupitelstvu, pro jak velký zásah se rozhodne.