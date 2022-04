Jaký je podle Vás aktuálně nejožehavější problém, který musíte jako starosta Těrlicka řešit? Nejpalčivější problémy obce jsme za posledních 12 let vyřešili. To se týká opravy všech obecních budov a výměny veřejného osvětlení za LED světla, čímž jsme zajistili velké úspory za provoz. Tímto se nám uvolnily prostředky na opravy komunikací, propustků a výstavby chodníků. Nyní si už můžeme dovolit řešit nadstandardní věci jako například odpočinkovou zónu pod Larischovým zámečkem nebo připravovanou rekonstrukci ulice Promenádní, která by měla zvýraznit historičnost této původní nezatopené části obce.

Co je podle vás pro obyvatele obce momentálně největší téma?

Momentálně je to oživené téma přeložky silnice I/11, která by měla procházet naší obcí. Lidem, kteří by měli být touto stavbou dotčeni, se to nelíbí a obec se bude snažit tuto problematiku znovu otevřít a pokusíme se dosáhnout úpravy projekt.

Těrlicko, obec, kterou dnes ovládají emoce kvůli plánům na novou silnici

Blíží se letní sezona, jaké novinky mohou rekreanti čekat? Vím, že jsou to většinou soukromé aktivity, ale snad bychom mohli nějaké novinky zmínit?

Obec v závěru loňského roku odkoupila zpět do majetku pláž pod Hotelem Fridrich. Byl ukončen provoz karavanů, které obývali rybáři, a pláž bude opět sloužit výhradně obyvatelům a návštěvníkům obce ke slunění a koupání. V uvedeném úseku bude v letní sezóně zákaz rybaření.

Procházka Těrlickem, podívejte se

Chystáte třeba nějaké novinky v oblasti parkování poblíž přehrady. Přece jen v létě je aut u břehu hodně a ještě víc…

Obci se podařilo po deseti letech jednání získat do provozování parkoviště u pláže Pacalůvka. Tímto se obnoví dalších zhruba 50 parkovacích míst, které v této oblasti výrazně chybí. Bude zakázáno parkování v ulici Těrlická ve směru do kopce k Pacalůvce, aby mohla bezpečně projíždět vozidla záchranných složek.

Loni jsme spolu mluvili o projektu proměny břehu pod Larischovým zámečkem naproti Jaškovské krčmě a ulice Promenádní. Jak příprava tohoto projektu za rok pokročila?

Investiční záměr schválilo zastupitelstvo a nyní jsme ve fázi vyřizování stavebního povolení. Pokud vše půjde dobře, tak bychom chtěli stavbu realizovat v roce 2024.

Petrovice dnes, obec trápí chybějící protipovodňové hráze i poničená silnice

Nové sportoviště pro děti u fotbalového hřiště je hotové?

Bohužel není. Stavba nového hřiště pro malé fotbalisty a příznivce pumptracku se nám opozdila. Důvodem byla nutnost čtyřikrát opakovat výběrové řízení, než se podařilo vysoutěžit zhotovitele. Nyní už realizaci nic nestojí v cestě a věříme, že v září hřiště slavnostně otevřeme.

V loňském roce začalo budování kanalizace v části Hradiště. Práce postupují bez problémů?

Práce na kanalizaci zatím probíhají s „přiměřenými“ komplikacemi, které jsou u tak velkých liniových staveb běžné. Jedná se například o drobné problémy s nestálostí podloží a tím spojeným delším časem prováděných prací.

Loni jsme se také bavili o záměru či snaze postavit na Kostelci, kde jste zbourali budovu staré restaurace, rozhlednu (přímo na Babí hoře to údajně z nějakého důvodu nejde) a prostor proměnit v odpočinkovou zónu. Jak daleko jsou tyto plány?

V této době dokončujeme studii využití prostoru po bývalé restauraci. Následně bude záměr veřejně projednáván v Osadním výboru Kostelec a také ve Výboru pro rozvoj obce. Až poté dojde k upřesnění finálního záměru a schválení v zastupitelstvu.

Albrechtice dnes, spory kvůli průmyslové zóně, jak se tu jinak žije

V obci se docela hodně staví nové domy. Počítá se v nejbližších letech stále s masivní rodinnou výstavbou? Je v plánu nějaký nový developerský projekt?

Výstavba rodinných domů probíhá na schválených plochách dle územního plánu. Developeři připravují hned několik projektů, jako například v ulici Topolová, kde by mělo vyrůst 30 nových domů.

Jak jste na tom s kapacitou mateřské školy? Je dostatečná?

Tady jsme narazili díky novým občanům na kapacitní strop. Na to jsme promptně reagovali vybudováním nové třídy pro 25 dětí, takže od září by už neměl být problém.

Jaké hlavní úkoly stojí před novým zastupitelstvem obce, které vzejde z říjnových komunálních voleb?

Hlavním úkolem se bude dokončení rozjeté velké investice, kterou je kanalizace v části Hradiště. Nutní také bude realizovat připravené a schválené investiční akce. Pro další čtyři roky by to mělo být v úhrnu za téměř 400 milionů korun. Veškeré akce jsou připraveny pro získání dotací, takže bude záležet jen na šikovnosti nového vedení obce, jak „naservírované“ investiční akce bude umět profinancovat a realizovat.