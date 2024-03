Kromě ekologických záležitostí je podle starostů potřeba urychlit zahájení stavby přeložky silnice I/67 (obchvat části Bohumína, Dolní Lutyně a Dětmarovic). Obavy mezi starosty panují i z případných negativních změn v sociální struktuře obyvatelstva.

Obce: Chceme urychleně novou silnici!

Starostové zmíněných obcí budou po státu bezpodmínečně požadovat záruku, že případný příchod investora, který chce na pozemcích o rozloze až 280 hektarů realizovat strategický projekt, nesníží kvalitu života obyvatel regionu.

Vadí jim například, dle nich liknavý přístup státu k řešení dopravní situace na Bohumínsku. Dvacet let požadují, aby stát konečně vybudoval novou silnici, která vyvede tranzitní dopravu mimo bohumínskou část Skřečoň, Dolní Lutyni i Dětmarovice, a tím lidem v obcích uleví. „Jednání se vlečou, přerušují, přepracovávají se projekty, hledají se peníze. A najednou, když má přijít strategický investor, by všechno najednou šlo. Zajímavé,“ říká Petr Vícha.

Zdroj: Jana Končítková

Připomíná, že postoj Bohumína i dalších dvou obcí je neutrální. „Vnímáme, že pro kraj by to byl přínos, a od Ostravy dál budou všichni jistě nadšení, že tady mohou pracovat, ale ti, kdo tady běžně žijí a zhoršily by se jim podmínky pro život, to vidí jinak. Proto se nedivme, že se jim to nelíbí.,“ řekl starosta Bohumína Petr Vícha.

Dodává, že i když jsou podle jeho informací součástí přípravy projektu opatření, která to zajistí, zůstávají obezřetní.

Záplavové území může být problém

Starosta Bohumína také prozradil, že hned při první schůzce se zástupci agentury CzechInvest, kteří záměr státu nabídnout plochu u Věřňovic strategickému investorovi přednesli v Bohumíně před měsícem, řekl, že toto území je záplavové a nyní by se tam stavět nemohlo.

Tipy na víkend: Na Karvinsku hokejové play off, házená, Záviš i filmy

„Je proto třeba zvážit, jaká protipovodňová opatření by bylo třeba udělat, aby se tam mohlo stavět, aby to nezhoršilo podmínky v bezprostředním okolí. Mysleli jsme, že je to odradí, ale nevypadá to,“ komentoval bohumínský starosta tlak státních institucí na urychlené zahájení průzkumných prací a posuzování stavby na životní prostředí tak, aby se co nejrychleji vědělo, zda je tato plocha pro stavbu doopravdy vhodná.

Ten dokazuje také čtvrteční urychlený souhlas zastupitelů Moravskoslezského kraje se zahájením průzkumu, zda jsou pozemky mezi Dolní Lutyní a Věřňovicemi vhodné pro vybudování průmyslové zóny.

Kdo je tajemný investor?

Starostům rovněž vadí to, že stále ani nevědí, o jakého investora se jedná. „Nic nevíme, vše je tajné. Doufáme jen, že nejpozději při posuzování vlivu stavby na životní prostředí (EIA) se to dozvíme. V té fázi už snad není možné toto utajit,“ domnívá se Petr Vícha.

Neoficiálně se mluví o korejské společnosti Samsung, ale také německé firmě Siemens, a ve hře je prý i americká Tesla.

Rozloučili jsme se v Moravskoslezském kraji – 10. týden 2024

S tím, o jakou společnost a jakou výrobu se jedná, souvisí také poznatky, které zatím nikdo nemá. Ovšem pro místní jsou důležité. „Zajímá nás, jaký by byl typický zaměstnanec tohoto zatím neznámého investora. Bude to kvalifikovaná pracovní síla, které se už dnes nedostává stávajícím podnikům? Nebo to naopak bude nekvalifikovaná pracovní síla, která tady bude bydlet po ubytovnách a dělat nepořádek? To jsou informace, které neznáme a chceme, aby nám to stát sdělil,“ vzkazuje bohumínský starosta.

Po 20 letech zpátečka

Plány státu nabídnout prostor ve Věřňovicích zahraničnímu investorovi starosty nemile překvapily i tím, že po téměř 20 letech, najednou přišel obrat. Poté, kdy se v roce 2004 rozhodlo o umístění automobilky Hyundai v Nošovicích, totiž stát uzavřel dohodu s ekologickými spolky o tom, že ve Věřňovicích už nikdy průmyslová zóna nebude.

„Postupně se dařilo jednotlivé části vyřazovat z územního plánu tak, aby se tam stavět nemohlo a najedou je všechno naopak,“ říká starosta Dolní Lutyně Pavel Buzek.

VIDEO: Bez úcty k životu. Soud v Ostravě potrestal „vlastence“ Veličku

„Opět je ve hře zničení zemědělského půdního fondu, kterého se stát v průběhu let zbavoval, lesů a možná i stěhování nadregionálního biokoridoru. Proč?“ ptá se starosta Bohumína.

Současně připomíná, že projekt gigafactory je zatím v pilotní fázi a až prvotní průzkumy napoví, zda je vůbec realizovatelný.