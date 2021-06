Přesto se Starý Bohumín za poslední roky stal atraktivní lokalitou, kde lidé chtějí bydlet, ať už v obecním, nebo ve vlastním. Jádro původního Bohumína se za posledních 20 let změnilo k nepoznání a snad s výjimkou větší samoobsluhy tu je všechno, co člověk k životu potřebuje. Dokonce i nemocnice.

Fronty aut zmizely

Protože je tu hraniční přechod, dokonce hned na dvou místech, bývaly doby, které by asi nikdo z místních nechtěl vrátit zpět. Zejména v 90. letech řady aut a kamionů, čekaly v dlouhých frontách, než budou moci na hraniční most a na polskou stranu.

Díky schengenskému prostoru tento problém zmizel, přibyl druhý přechod a po starém hraničním mostě překračuje hranici, kdo chce, nejčastěji cyklisté, a to v obou směrech. Příhraniční turistických ruch je dnes ve Starém Bohumíně něco zcela normálního a přirozeného. Pro potřeby cyklistů tady město nechalo instalovat uzamykatelné cykloboxy a hustilku pneumatik.

Městská část, která je vlastně původní město Bohumín, bývala ještě v 90. letech zapadlou periferií moderního Nového Bohumína. Dlouholetý starosta Bohumína Petr Vícha přiznává, že Starý Bohumín se dlouho cítil ukřivděný, což byl ale důsledek historického vývoje a vzniku nového města dále od řeky. „Cítil jsem to i v době, kdy jsem v polovině 90. let nastupoval coby starosta. Ano, trvalo to nějakou dobu, ale těch investic, které šly do Starého Bohumína, bylo asi nejvíc ze všech městských částí,“ říká Vícha a vše podtrhuje čísly. Dnes je Starý Bohumín vyhledávanou lokalitou, kde lidé chtějí stavět domy a žít téměř jako na venkově. Více v rozhovoru se starostou, čtěte ZDE.

Vrátil jsme se, mám to tady rád

V letním pondělním odpoledni posedává ve stínu vzrostlých dubů několik obyvatel místního domova pro seniory a také cyklisté, kteří se občerstvují z vlastních zásob nebo v místní hospůdce s názvem Anabel Lee Cafee.

Ta má za sebou kvůli koronavirové uzavírce „klinickou smrt“ – původní nájemkyně to vzdala. Podnik ale záhy oživil osmadvacetiletý Jakub Vachtarčík, který sice nějakou dobu bydlel v Ostravě, ale teď se do Bohumína vrátil, protože, jak sám říká: „má to tu rád“. Otevřeno má teprve dva týdny, takže čeká, jak mu podnik „pošlape“. „Uvidíme. Věřím, že to půjde. Zatím nás živí pivo a káva, rozjíždíme kuchyň,“ říká mi optimisticky naladěný mladý muž.

Jana Končítková, která v Bohumíně našla práci, se do jeho staré části doslova zamilovala a s rodinou se sem z Ostravy přestěhovala. „Neznám lepší místo pro rodinný život. Všechno je tu kousek - školka, škola, klid a krásná příroda. Do Nového Bohumína se dá dojít i pěšky, do Ostravy je to autem 10 minut,“ vyjmenovává výhody bydlení v tomto místě.

Bohatá historie místa

Starý Bohumín má dlouhou historii a bohatý spolkový život. Poklady předků uchovávají a předávají dál místní ženy, které si říkají Krojovanky, velmi aktivní je Spolek přátel bohumínské historie. Chcete-li se dozvědět něco z historie nejen Starého Bohumína, zamiřte do Národního domu, nedávno zrekonstruovaného secesního skvostu, kterým se Bohumín chlubí, a kde se konají svatby, konference a jsou tam také pivní lázně a muzeum. Ve farním kostele je dokonce poutní místo, jediné v okrese. Hned vedle klášter.

Jen těžko byste našli člověka, který toho ví o historii Bohumína, Nového, ale především toho Starého, více, než Jiří Spáčil. „Sbírám vše, co se týká historie Bohumína a jeho čtvrtí. Také mám různé staré parní stroje,“ popsal letos sedmdesátiletý rodák ze Starého Bohumína a místní patriot. Čtěte ZDE.

Bohumín. Starý Bohumín. Jiří Spáčil, historik, fotograf, kameraman, rodák.Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

Obchod jde špatně

Podle vývěsních štítů to zprvu vypadá, že okolo náměstí a v bočních ulicích je možná i deset obchůdků s potravinami. Jenže zdání klame. „Polovina je zavřená, Všechno to skončilo,“ říká Jindřich Čeřenský, majitel koloniálu na rohu náměstí, kousek od kostela.

On svůj obchod provozuje už 30 let, a bydlí tu jednou tak dlouhou dobu. Je místní rodák a Starý Bohumín si místo k bydlení moc pochvaluje. „Je ku klid, zeleň, krásná příroda, kousek na Kališovo jezero, meandry Odry. To je všechno fajn, ale pro obchod je to tu špatné. Klidu až moc, je to tu samý důchodce a turisté obchod neuživí. Kdybych neměl krám ve svém domě, a musel platit nájem, asi bych to už zavřel,“ konstatuje majitel obchodu.

Nové domky

Další stavební rozvoj Starého Bohumína zatím brzdí územní uzávěra kvůli plánům na vybudování vodního kanálu Odra – Dunaj – Labe. Přesto se v této lokalitě počítá v nejbližších letech s novou výstavbou. Je to sice na na území Starého Bohumína, ale na druhé straně, blíže centru města. Město tam má na místě bývalé kolonie v ulici P. Cingra připravené pozemky, které rozparceluje a nabídne soukromým stavebníkům.