Šťastnou cestu, Permoník z Karviné vyráží do USA, opět zazpívá v Carnegie Hall

Už je to dlouhých šest let, co se karvinský Pěvecký sbor Permoník naposledy představil v newyorské Carnegie Hall. Ovšem po čtyřech odkladech zapříčiněných covidovou pandemií během posledních dvou let se sbor na konci března opět vydává na cestu za oceán, aby reprezentoval Česko a Karvinou na festivalu Sounds of Spring International Music Festival. Navíc poprvé bez účasti zakladatelů sboru – manželů Šeinerových.

Pěvecký sbor Permoník. | Foto: se svolením Jiřího Hanzla

Ve Spojených státech se karvinský sbor představí hned na několika koncertech – například v Českém domě v New Yorku, ve Washingtonu na české ambasádě a 29. března jej čeká soutěžní vystoupení na festivalu ve slavné Carnegie Hall. Poslední generálkou na domácí půdě mu bude nedělní koncert v Petrovicích u Karviné. „Bude to nesmírně těžké. Příprava byla náročná, kvůli covidovým zákazům se začínalo téměř od nuly. Úsilí a dřina, kterou si zpěváci i její pedagogové prošli, byla daleko větší než normálně. Navíc, když už se koncertovalo, nacvičoval se a zpíval úplně jiný repertoár,“ přibližuje martýrium mnoha posledních měsíců prezident sboru Petr Kazík. Vstupní brána do Evropy pro lidi z Ukrajiny, prožijte noc na nádraží v Bohumíně Karvinský pěvecký sbor bude české barvy hájit v konkurenci pěti hudebních těles. Na cestu na východ USA vyrazí 23. března padesátičlenná výprava, z toho 44 je zpěváků, mezi nimiž jsou jedinci, kteří pamatují absolutní vítězství v této soutěži v roce 2016. Poprvé jen s odkazem manželů Šeinerových Petr Kazík zdůrazňuje, že v pořadí třetí vystoupení v Carnegie Hall bude mít velkou symboliku. „Poprvé tam budeme bez zakladatelů sboru, zato s velkých duchem. Vždyť právě dlouholetý prezident Ivan Šeiner, byl tím, kdo měl tu zdravou drzost a „pozval“ neznámý sbor ze srdce Evropy mezi světovou elitu sborového zpěvu tím, že organizátorům newyorského festivalu napsal a „vysvětlil“, proč by tehdy neznámý pěvecký sbor z malého slezského města měli přizvat do soutěže. Nakonec z toho bylo jedno absolutní prvenství a několik hlavních cen,“ připomíná podíl dlouholetého prezidenta sboru Ivana Šeinera jeho nástupce Petr Kazík. Ivanova žena Eva je zakladatelkou sboru a dlouholetou sbormistryní. Tento ročník bude sledovat jen přes sociální sítě. VIDEO: Karviná na Lodičkách podpořila Ukrajinu, místní neodradilo ani počasí Současný prezident sboru vzpomíná také na to, když seděl v březnu 2019 seděl v autě před karvinskou nemocnicí, kde tehdy ležel nemocný Ivan Šeiner, a v e-mailu si přečetl pozvání od agentury, ve kterém stálo, že kdyby měl Permoník chuť na soutěž přijet, že by to pro organizátory byla velká čest. „Šel jsme tehdy za Ivanem, řekl jsme mu o tom. On se rozzářil a řekl: „A pojedete?“ Tehdy jsem mu řekl, že pojedeme, i proto, že nás tam zvou jako významné hosty, zatímco před deseti lety jsme se tam de facto ´vnutili´. Dnes už vědí, koho zvou a chovají se k nám pokorně a zdvořile,“ vypráví Petr Kazík. Sbormistryně Martina Juríková se stejně jako všichni další účastníci těší, a věří, že s ohledem na spoustu restrikcí při cestování všichni 2. dubna dojedou v pořádku domů.