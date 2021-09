„Součástí prací spojených s výstavbou terminálu je položení nového živičného povrchu v ulici Adama Mickiewicze. Dojde v ní k úplné dopravní uzavírce, která začne v pátek 17. září ve tři hodiny odpoledne a skončí v pondělí 20. září v osm hodin ráno,“ uvedl vedoucí odboru dopravy bohumínské radnice Pavel Vavrečka. Uzavírka se týká pouze příměstské autobusové dopravy, ta osobní tudy kvůli budování nového dopravního uzlu nemůže projíždět už od začátku dubna. Ulice je průjezdná pouze v jednom směru výhradně pro autobusy a dopravní obsluhu. „Od pátečního odpoledne do pondělního rána musejí cestující využít provizorní zastávku ve Studentské ulici umístěnou před křížením s Masarykovou ulicí. Objízdná trasa vede směrem na Štefánkovu ulici,“ vysvětlil Vavrečka.

Pokládka asfaltu je závislá na klimatických podmínkách, které aktuálně nejsou příznivé a podle předpovědi na víkend se příliš nezlepší. „Pokud by pouze slabě pršelo, není to pro zhotovitele zásadní problém. Ale silný vytrvalý déšť může práce zkomplikovat. Pro pokládku je důležité vhodné podloží. Počítáme, že se podaří dokončit alespoň prostor před nádražím, a to včetně nového kruhového objezdu,“ uvedla Lenka Jochimová z odboru rozvoje a investic bohumínské radnice s tím, že asfaltování se týká i zadního úseku silnice, který vede kolem tržnice.

Se zprovozněním celého dopravního terminálu se počítá na začátku října. Naproti vstupu do železniční budovy už stojí 72 cykloboxů s časovým zámkem. V těch zadních si lidé budou moci dobít elektrokola. Hotová je i dlažba z velkoformátových bloků před nádražím i naproti němu a také konstrukce zastávek hromadné dopravy. Zbývá prostor osadit lavičkami, elektronickými jízdními řády a dalším mobiliářem a zasadit stromky. Jakmile stavební firma dokončí asfaltování, přijde na řadu vodorovné dopravní značení včetně nových krátkodobých parkovacích stání, která vzniknou v prostoru před hlavní poštou a poblíž tržnice.

V ulici Adama Mickiewicze dojde k úplné dopravní uzavírce, která začne dnes, v pátek 17. září v 15 hodin.Zdroj: Jana Končítková

Přestože bude terminál už za čtrnáct dnů sloužit lidem, dodatečné práce budou kvůli zpožděné dodávce materiálu probíhat ještě v dalších týdnech. Nový dopravní uzel má skloubit vlakovou, autobusovou, cyklistickou i automobilovou dopravu. Jeho vybudování si vyžádá přes 40 milionů korun, město na něj získalo dotaci z integrovaného programu ITI ostravské aglomerace, která pokryje většinu nákladů.

„Jde o jednu z největších investic posledních let. Před třemi lety si v anketě celoměstské obyvatelé sami odhlasovali, do jakých zásadních investic by se v následujících pěti letech měla radnice pustit. A projekt terminálu skončil v první pětici, proto jsme jej bezprostředně začali připravovat a letos na podzim jej dokončíme,“ připomněl starosta Bohumína Petr Vícha.

Dodal, že v příštích letech město naváže na vylepšení dopravy před vlakovým nádražím úpravou autobusového stanoviště u supermarketu Penny. Kvůli bezpečnosti pěších i cyklistů tu pro ně vznikne společná široká stezka, dále přechod pro chodce a také záliv pro příměstskou dopravu. Samotné stanoviště pro autobusy se promění v záchytné parkoviště. Jeho služby nahradí právě nový terminál u železnice.