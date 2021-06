/FOTOGALERIE/ Richard Konkolski, Karel Loprais, Helena Zeťová, Milan Baroš. K plejádě osobností, jež už mají na chodníku slávy na Stezce Valašce svůj otisk, se v sobotu přidal frontman kapely Kryštof Richard Krajčo. A návštěvníkům vyhlídkové atrakce na Pustevnách připravil velmi milé překvapení

Richard Krajčo na Pustevnách | Video: Deník/Petr Jiříček

Nebyl by to Krajčo, aby to nevzal, co se humoru týče, pěkně od podlahy! „Umyl jsem si jen pravou nohu, tak doufám, že to bude stačit!“ rozesmál přítomné publikum. Očista však nestačila, do tuhnoucího betonu musel přidat i druhé chodidlo, obě ruce, datum, podpis a také srdíčko, do něhož zatlačil i své trsátko. A – no není to pech? – zrovna po umyté noze mu v otisku zůstal i kus konfety.