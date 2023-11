/VIDEO, FOTO/ „ANO má perspektivní politiky – Karla nebo Alenku, a já jsem pracující důchodce,“ řekl ve čtvrtek odpoledne v úvodu svého vystoupení při setkání s obyvateli Havířova v Kulturním domě Radost expremiér Andrej Babiš.

Havířov. Stínová vláda ANO v KD Radost. | Video: Januszek Tomáš

Členy takzvané stínové vlády ANO, která v úterý absolvovala výjezdní zasedání právě v Havířově, pozval primátor Josef Bělica, který pořádá setkání s lidmi pravidelně.

Tentokrát byl sál téměř plný příznivců hnutí Andreje Babiše a jeho spolustraníků, ve stáncích před sálem byly k dostání tiskoviny a knížky Andreje Babiše.

Po úvodních proslovech, v nichž řečníci nenechali na současné vládě niť suchou, došlo i na dotazy z pléna, které se týkaly všemožných témat – od cen energií, bydlení, armády a nákupům vojenské techniky, či celkově polistopadového vývoje. Jeden z tazatelů trochu zaskočil Andreje Babiše otázkou, zda by ANO šlo do koalice s SPD Tomia Okamury.

„Asi by nám to nepomohlo, i tak bychom měli ve sněmovně jen 91 mandátů,“ odvětil mu Babiš. Na adresu svých kolegů řekl, že se pilně připravují na to, až po vyhraných volbách převezmou zodpovědnost a budou pracovat pro stát a jeho lidi.

Po skončení debaty došlo na tradiční autogramiádu a společné fotky. Členové stínové vlády se poté přesunuli do Ostravy, kde je v kině Luna čekalo setkání s obyvateli Ostravy.