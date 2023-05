Betonovým prostranstvím na statku v Dolní Lutyni se během pondělního odpoledne občas prohnal traktor s nákladem a do toho se nesčetněkrát ozvalo: „Pozor, jedeme! Klapka! Akce!“ Filmový štáb tam natáčel záběry pro druhou sérii kriminálního seriálu Stíny v mlze.

Natáčení seriálu Stíny v mlze, Dolní Lutyně, květen 2023. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

Šestý díl nové série s názvem Samá voda zavede vyšetřovatele do prostředí zemědělců a veterinářů, pro natáčení si vybrali statek v obci nedaleko Bohumína. Na Ostravsko se filmaři a herci vrátili po třech letech a v České televizi by měl běžet příští rok.

Seriáloví vyšetřovatelé Magda Malá (Petra Špalková) a Martin Černý (Jiří Vyorálek) budou v premiérových dvanácti epizodách řešit další případy ostravského policejního oddělení vražd. Filmaři už v kulisách Ostravy i Českého Těšína natočili několik scén. Letos točili zatím v Dolní Lutyni a Bohumíně-Vrbici.

OBRAZEM: Gastrofest v Petrovicích měl co nabídnout, taková byla atmosféra

„V druhé řadě seriálu navazujeme na tu první s odstupem zhruba tří let, což znamená i změny v životech našich hlavních postav. Samotné kriminální případy nabídnou vhled do různých prostředí a sociálních vrstev. Více než z podsvětí máme pro diváky spíše připraveny příběhy obyčejných lidí, kterým se v životě něco pokazilo, nebo se zkrátka ocitli ve špatný čas na špatném místě. Fotogenickým a proměnlivým svědkem lidské malosti, závisti či chamtivosti bude opět ostravská aglomerace,“ prozradila kreativní producentka Kateřina Ondřejková.

Autorem námětu a scénáře je Zdeněk Zapletal a podle režiséra Radima Špačka se mu i tentokrát daří kombinovat skutečné případy s fikcí. „Důvody ke zločinům jsou hodně fádní. Většinou jde o žárlivost, prachy, nevěru, a to by bylo pořád na jedno brdo. Rafinovaných zločinců moc není, jak víme od odborných policejních konzultantů. Takže většinou jde o fikci, ale třeba jedenáctý díl je inspirovaný reálnou kauzou korupce ve fotbale,“ poodhaluje režisér Radim Špaček. „Druhou sérii od první odlišuje především to, že se těžiště zájmu přesouvá i na rodinu Magdina parťáka Martina Černého, a to velmi vyhroceným stylem,“ dodává.

"Už víme, jak přežít v Ostravě"

Postavu Martina Černého, rozvedeného kriminalisty, který se do moravskoslezské metropole nechal přeložit, aby mohl být nablízku svému dospívajícímu synovi, hraje Jiří Vyorálek. Ten prozradil, že se během první série zdokonalil v tom, jak přežít v Ostravě. „To jsme se naučili všichni. Ostravsko v seriálu skvěle funguje, prostředí severní Moravy a Slezska jednotlivé příběhy hezky podmalovává. V tomto regionu je pořád co objevovat, takové prostředí v Praze nenajdete. Takže se těším, na jaká místa nás natáčení nových epizod zavede,“ přiznává herec.

Postavám kriminalistů se momentálně věnuje také při natáčení pro televizi Prima, kde naskočí v nových dílech seriálu Polda. „Dlouho jsem byl jedním z posledních současných herců, který nedostal roli kriminalisty. Proto jsem teď tady,“ dodal Jiří Vyorálek s úsměvem během přestávky v natáčení.

Nová kniha o staré Karviné. Pojďte poznat tajemství zámeckého parku Solca

Aktuální pobyt na Ostravsku si pochvaluje. „Jsme velká skupina, která vyrazila na zájezd do Ostravy, žijeme v podstatě táborovým životem,“ prozradil.

K natáčení na Ostravsku v této sérii vozí Petra Špalková svoji dceru Andělu Tichou, která v nové sérii hraje její dceru. „Mám štěstí, že Andělce práce nejen jde, ale navíc ji i baví. Natáčení je pro nás sice náročnější při organizování přesunů na trase Praha Ostrava a taky při dohánění školy. Ale zvládáme to,“ svěřuje se Petra Špalková a o své postavě v seriálu říká: „S kriminalistkou Magdou máme společný perfekcionismus a určitou důslednost při práci. To jsou naše společné rysy.“

Stíny v mlze v televizi příští rok

První řada Stínů v mlze měla premiéru na začátku loňského roku, průměrně ji sledovalo více než 1,6 milionu diváků. Natáčení druhé řady mají filmaři předběžně rozložené do 135 dnů. V programu České televize by se mohly nové díly objevit již příští rok. Kromě již zmíněné Petry Špalkové a Jiřího Vyorálka, uvidí diváci v seriálu také ostravského herce Petra Panzenberegera, Davida Švehlíka, Pavlu Beretovou, Pavla Batěka, Jaroslava Plesla, Janu Plodkovou, Marka Němce, Vlastinu Svátkovou a další.