Zaorálek bojuje o všechno

Jméno Lubomíra Zaorálka (SOCDEM) je pravděpodobně jedno z nejznámějších na kandidátkách obecně. Podle výzkumu agentury STEM/MARK jej spolu s Danuši Nerudovou (STAN) zná shodně 82 procent dotázaných. Rodák z Ostravy je logicky lídrem kandidátky SOCDEM (dříve ČSSD) ve volbách do Evropského parlamentu. Před vstupem do politiky pracoval v Moravskoslezském regionu mimo jiné jako dramaturg v Československé televizi, kde se podílel například na seriálu Velké sedlo. V listopadu 1989 patřil mezi spoluzakladatele Občanského fóra (OF) v Ostravě. Byl také spoluautorem dopisu ostravského OF federálnímu prezidentovi Václavu Havlovi. V něm se vyjádřil proti návratu k zemskému uspořádání země a požadoval regionální členění.

V roce 1990 se stal Lubomír Zaorálek zastupitelem Ostravy i členem rady města a o čtyři roky později vstoupil do ČSSD. Během své politické kariéry strávil 25 let v Poslanecké sněmovně jako poslanec za ČSSD, zastával také posty ministra zahraničí a kultury. V současnosti je místopředsedou SOCDEM.

V letošních volbách jde Zaorálkovi o hodně. Je to jedna z jeho posledních šancí dostat se zpět do aktivní politiky a ovlivňovat její směr. Za sebou má ovšem několik kontroverzních kauz, které mu lidé nemohou zapomenout. Především jeho postoje a výroky v oblasti zahraničních vztahů budí dodnes pozornost. Například v roce 2018 jako předseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny označil imigraci z Vietnamu za bezpečnostní riziko, jelikož mnoho Vietnamců je zapojeno do organizovaného zločinu a prodeje drog.

Během migrační krize patřil Lubomír Zaorálek k nejhlasitějším odpůrcům povinných kvót na přerozdělování migrantů mezi jednotlivé země Evropské unie. Zda je jeho snaha o návrat labutí písní, to se ukáže právě příští víkend.

Konečná by ráda obhájila evropský post

Mezi povědomé tváře patří také Kateřina Konečná (Stačilo!), kterou zná podle výzkumu agentury STEM/MARK 52 procent dotázaných. Zvláště voličům z Moravskoslezského kraje je předsedkyně KSČM díky dlouholetému působení v regionální politice blízká.

V Novém Jičíně byla v roce 2010 zvolena v komunálních volbách do zastupitelstva za KSČM. V letech 2014, 2018 a 2022 mandát zastupitelky města obhájila, když vedla tamní kandidátku KSČM. Posledních deset let zasedá v Evropském parlamentu, kam dojíždí z Nového Jičína, kde dodnes žije.

Jako lídryně kandidátky koalice Stačilo! (koalice KSČM, SD-SN, ČSNS a osobnosti) se bude Kateřina Konečná snažit obhájit svůj dosavadní post v europarlamentu.

Od roku 2021 je Konečná novou předsedkyní KSČM. Netají se svými názory na Brusel, u nějž hovoří o diktátu, a snahou o vystoupení z Evropské Unie. Je také dlouhodobě proti podpoře Ukrajiny ve válečném konfliktu s Ruskem. V únoru 2022 v televizi Prima prohlásila, že na Ukrajinu nemají být posílány žádné zbraně. Poté, co i české ministerstvo zahraničí upozornilo na netransparentnost letošních voleb v Rusku, Kateřina Konečná obhajovala "ruskou demokracii" a transparentnost ruských voleb.

Za Stačilo! kandiduje ze 4. místa ještě komunista Milan Krajča z Opavy. Ten působí jako místopředseda Komunistické strany Čech a Moravy.

Pirátka Klusová

Kdo se naopak v průzkumu mezi povědomá jména u široké veřejnosti nedostal, je Zuzana Klusová. V rámci republiky její jméno tolik nerezonuje. Zato v Moravskoslezském kraji výrazně. Její šance na zvolení do europarlamentu jsou vysoké.

Karvínská politička je od roku 2020 zastupitelkou Moravskoslezského kraje. V letech 2018 až 2022 byla zastupitelkou města Karviná. V Karviné pracovala před vstupem do politiky jako koordinátorka, lektorka a metodička evropských projektů v Okresní hospodářské komoře.

Po angažmá v pirátské straně zaměstnání opustila a působila jako vedoucí mediálního odboru Pirátů v Moravskoslezském kraji a vedla nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve vyloučené lokalitě.

Zuzana Klusová kandiduje do europarlamentu ze třetího místa kandidátky. Což nedávno způsobilo rozbroj u Pirátů. Jejím stranickým kolegům vadila možná kumulace kandidatur Klusové. Favoritka předsedy strany Ivana Bartoše totiž získala i post lídryně v nadcházejících krajských volbách, které budou na podzim. Navíc hrozí, že čtyřka kandidátky, europoslanec Mikuláš Peksa, kvůli tomu vypadne z bruselské politiky.

Piráti mají za Moravskoslezský kraj nevyšší počet kandidátů na předních příčkách kandidátky ze všech stran. Krom Klusové kandiduje z kraje ještě Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora Ostravy pro vzdělávání, digitalizaci a inovace, a to ze šestého místa. Hned za ní je pak Albert Štěrba, neurochirurg, vysokoškolský učitel, příslušník aktivních záloh Armády České republiky, který se narodil ve Frýdku-Místku.

Další zástupci Moravskoslezského kraje

Regionální stopy jsou i na kandidátkách dalších stran. Některé, jako například ANO, postavili zástupce z kraje až na chvost žebříčku.