Jedná se o nativní mobilní aplikaci FTT ALPR (Automatic License Plate Recognition) pro OS Android.

„Funkce aplikace spočívá v tom, že když ji spustíme, ihned se rozjede kamera v mobilním telefonu. Ta snímá zaparkovaná vozidla a jejich registrační značky, které se automaticky ukládají a zobrazují na boku aplikace. Jakmile aplikace přestane načítat, můžeme procházet registrační značky načtené v mobilu. Tyto jsou podkresleny barevně,“ popisuje práci v terénu s novou aplikací ředitel Městské policie Havířov Bohuslav Muras s tím že zelená barva znamená, že vozidlo je v pořádku.

Oranžová, že vozidlo již bylo městskou policií řešeno a ukáže se nám historie záznamů, a červená barva označuje vozidlo v pátrání Policie České republiky. Nejčastější využití aplikace je v nočních hodinách na vozidla v pátrání a v denních hodinách na vozidla v případě špatného parkování

„Těší mě, že naši strážníci mohou aktivně ke své práci využívat ty nejmodernější technologie. Aplikace je v telefonu, který má strážník ke své práci na ulici k dispozici. Vše funguje on-line, tedy od založení události až po kontrolu v připojených databázích v reálném čase. Pro strážníky to znamená další časovou úsporu, a především usnadnění práce. Tato chytrá aplikace je komfortní a rychlý on-line pomocník strážníka v terénu,“ dodal havířovský primátor Josef Bělica.

Během února byla aplikace v testovací fázi, od března je v plném provozu. Cena aplikace v jednom mobilu činí 200 Kč měsíčně a v současné době Městská policie Havířov využívá tři. V brzké době by měla společnost FTT spustit podobnou aplikaci na občanské průkazy. Jedná se o aplikaci, která dokáže načíst informace z předloženého občanského průkazu a zavést je do MP Manageru, tedy do informačního systému, který slouží k vedení agendy městské policie. I tuto aplikaci by v blízké budoucnosti strážníci rádi používali.