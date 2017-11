Strážníci pomáhají nejen lidem s epilepsií

Dva podobné zásahy během pár desítek minut zažila tento týden jedna hlídka českotěšínských strážníků, když poskytovala první pomoc lidem s epileptickým záchvatem.

Ilustrační fotografie.Foto: Městská policie Hradec Králové

V obou případech si potíží daných lidí na ulici všimli sami strážníci. Nejprve pomohli ženě, která byla v Českém Těšíně na návštěvě.

„Hlídka poskytla první pomoc a přivolala sanitku, která ženu převezla do nemocnice,“ informovala mluvčí českotěšínské radnice Dorota Havlíková. O hodinu a osm minut později stejná hlídka zaznamenala muže, který měl epileptický záchvat rovněž. Opět poskytla potřebnou první pomoc a přivolala sanitu.

„Naši strážníci procházejí pravidelně výcvikem první pomoci. Školení má zvýšit jejich znalost v oblasti první pomci , ale také chránit zdraví samotných strážníků. Ti jsou pro tyto případy vybaveni také speciálními záchranářskými batohy,” řekla dále mluvčí města.

Strážníci tak první pomoc poskytují poměrně často a epileptické záchvaty nejsou výjimkou. Nedávno postihl muže v uzavřené prodejně, jeden ze strážníků se za ním soukal okýnkem.

„Záchranáři spolupracují v regionu se strážníky zhruba stejnou měrou jako s policisty. Český Těšín se ale tomuto průměru vymyká, zde s městskými policisty přicházíme do styku více. Je to dáno charakterem města, ale i větší přítomnosti strážníků v ulicích, než je to jinde, stejně jako díky poměrně dobře pokrytému území kamerovým systémem,“ řekl lékař záchranné služby Jan Karczmarczyk.