Gymnázium Karviná

Na karvinské gymnázium letos přijmou stejný počet žáků jako loni. „Počet přijímaných žáků v loňském i letošním roce je stejný, tedy 90 žáků, z toho 30 žáků z pátých tříd na osmiletý obor,“ řekl Deníku ředitel Gymnázia Karviná Miloš Kučera.

Gymnázium je obecně prestižní střední škola, jejíž studenti se prioritně připravují k dalšímu studiu na vysokých školách. I proto je zapotřebí zvládat dobře český jazyk, potažmo matematiku. A kolik bodů musí uchazeči o studium na Gymnáziu Karviná při přijímacích zkouškách získat? V matematice byl průměrný dosažený výsledek v rámci jednotné přijímací zkoušky 52 procent, v českém jazyce to bylo 73 procent.

O studium na Gymnáziu Karviná je stále velký zájem. Proč? Podle ředitele Miloše Kučery Proto, že škola nabízí kvalitní vzdělávání v prostředí, které je inspirativní, přátelské a kreativní. „Jsme školou poskytující všeobecné vzdělání, které je dobrým odrazovým můstkem pro úspěšné studium na vysokých školách. Naši žáci jsou úspěšní v dalším studiu na vysokých školách. Řada z nich poté působí úspěšně v rámci soukromého i státního sektoru na významných pozicích,“ říká Kučera.

Doplňuje, že v procesu inovativních metod vzdělávání škola velmi úzce spolupracuje s vysokými školami. „Akreditace v rámci programu Erasmus+ umožňuje časté výjezdy našich žáků za zkušenostmi do zahraničí. Jsme na špici v oblasti výuky moderních dějin, pyšníme se titulem Škola Paměti národa, jsme Vyslaneckou školou Evropského parlamentu a Školou spolupracující s Mensou,“ dodal ředitel Gymnázia Karviná.

Střední průmyslová škola Karviná

Velký zájem je také o studium na Střední průmyslové škole v Karviné. Tam v loňském roce podalo přihlášku 261 žáků a letos bez dvou 300 žáků. Přijmou jich ale ani ne polovinu.

Ve čtyřech třídách dvakrát po třiceti mají na obor Strojírenství 60 studentů. „Největší zájem je o obor Informační technologie, kde máme 137 přihlášek, ale přijmout můžeme pouze 30 studentů,“ uvedla ředitelka školy Radka Klotková.

Třetím oborem otvíraným na této škole je elektrotechnika, kam se hlásí 31 uchazečů, ale přijmou jich pouze 30.

Vyšší počet letos podaných přihlášek nemusí nutně znamenat vyšší zájem studentů. Loni si totiž uchazeči mohli dát maximálně dvě přihlášky, letos si mohou dát tři. Rozhodnutí, na kterou školu nakonec půjdou, je na nich, čímž se na pro ně „zálohách“ sníží počty zájemců.

Ohledně přijetí není důležitá jen úspěšnost u přijímacích zkoušek. V kritériích pro přijetí žáka hraje roli kromě výsledku jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky i hodnocení žáka na vysvědčení z 2. pololetí předposlední absolvované třídy a z 1. pololetí poslední absolvované třídy. Průměrný bodový zisk přijatých žáků na Střední průmyslové škole Karviná je v českém jazyce 28 bodů (56 %) a v matematice 24 bodů (48 %).

Střední průmyslová škola nabízí učební i studijní obory, které jsou perspektivní s ohledem na uplatnění na trhu práce i v případné návaznosti na další studium na vysokých školách. „Kromě toho je u nás profesionální učitelský sbor, máme zajištěny dobré materiální podmínky pro výuku. Dalším plusem je škála mimoškolních aktivit pro osobnostní rozvoj žáků, mnoho kurzů technických i podpora výuky jazyků a kroužky programování nebo technické,“ přiblížila ředitelka Radka Klotková.

Škola podle ní klade důraz nejenom na získávání odborných dovedností, ale také dovedností měkkých. „Připravujeme žáky komplexně na jejich budoucí kariéru, velmi důležitý je pro nás také well-being – přátelská a podpůrná atmosféra ve škole, preferujeme inovativní výukové metody. Rodilí mluvčí ve výuce anglického jazyka jsou samozřejmostí,“ dodala Klotková.

Pokud jde o další studium či uplatnění absolventů této školy, zhruba polovina z nich začne studovat na vysoké škole, zhruba polovina jde pracovat. „Podle poslední statistiky ÚP v oboru strojírenství a elektrotechniky neevidují žádné nezaměstnané, v oboru IT pouze dva,“ dodala ředitelka Střední průmyslové školy Karviná.

Gymnázium Havířov-Podlesí

Více studentů letos přijmou na Gymnázium v Havířově-Podlesí. Loni brali 30 žáků do čtyřletého studia a 30 žáků do osmiletého studia. „Letos jsme vyhlásili 60 míst do čtyřletého studia a 30 do osmiletého studia. Již několik let funguje na dvou havířovských gymnáziích systém, kdy střídavě přijímáme jednu a dvě třídy čtyřletého gymnázia,“ prozradila Deníku ředitelka školy Hana Čížová.