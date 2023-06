Doslova barevné šílenství se první červnovou sobotu odehrávalo v karvinském Novém Městě. Na pětapadesát graffiti umělců z tuzemska i ciziny a s nimi školáci i studenti pomalovali patnáct set metrů zdí v ulicích Vrchlického, Tovární a Palackého.

Graffiti v Karviné, 3. 6. 2023. | Video: Radek Luksza

„Jen sprejů padne několik stovek, s jejich pořízením i zajištěním základních nátěrů nám pomohli naši partneři v čele s městem a průmyslovým parkem,“ vysvětloval Nikola Vavrous, na sprejerské scéně zavedený pod jménem Khoma. Ten byl hlavní organizátor třetího ročníku street-art festivalu United Colours.

„Z našeho gymnázia se zapojilo dvacet dětí,“ popisovala učitelka výtvarné výchovy Kateřina Fabiánová. Speciální pedagog Richar Cieslawski uvedl, že i pro všechny zúčastněné školy střední školy techniky a služeb to byla první podobná zkušenost a pochvalovali si ji. U zdí byli ostatně vidět i předškoláci, jak si pod dospěláckým dozorem zkoušejí něco nastříkat sprejem.

Akce pokračuje večer v klubu

Vedle nich se za doprovodu většinou rapové či hiphopové muziky činili ostřílení veteráni graffiti včetně profesionálů. „Moje inspirace je zakořeněna v italských temných hororech ze sedmdesátých až devadesátých let a muzikou jako Beastie Boys, Pearl Jam a Faith No More, to mne strašně formuje a inspiruje k momentální tvorbě,“ svěřil se street-artový umělec Lukáš z Karviné.

Sprejeři se v Karviné činili od desíti dopoledne do sedmé hodiny večerní. „Přijel jsem proto, abych se přidal k ostatním a předvedli jsme, že se street-atr dělá i pro veřejnost zajímavým způsobem,“ doplnil Matěj ze Žiliny, který jinak žije i tvoří v Praze.

Akce se pak přesouvá do klubu Hard Cafe v Karviné, který bude celou noc patřit především hip-hopové hudbě zdejších DJ´s a projektů.