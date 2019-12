V uplynulých týdnech převzali úspěšní absolventi ocenění a byli mezi nimi i studenti karvinského gymnázia. Pět jich získalo stříbrný a tři bronzový certifikát. Mezi oceněnými byla například Michaela Pištěláková.

„Získat stříbrné ocenění znamená celý jeden rok plnit tři aktivity – dovednostní a rozvojovou, sportovní a dobrovolnickou. „V mém případě to byl zpět, cyklistika a jako dobrovolník jsem se podílela na přípravě různých akcí v rámci evangelického sboru v Karviné a psala články,“ vypočítala všechny své aktivity studentka karvinského gymnázia.

Přiznává, že plnit a splnit všechny úkoly, které si nad rámec běžného studia nabrala, pro ni znamená mít dobrý pocit sama ze sebe. Každý to určitě zná, je to dobrý pocit, když člověk na něčem dlouhodobě pracuje a zvládne to,“ říká Michaela.

Certifikát s jejím jménem jí v budoucnu může pomoci, pokud by se rozhodla studovat v některé anglosaské zemi. Jeho držitelé mají větší šanci jak na zahraničních univerzitách, tak u zaměstnavatelů.

Ocenění získávají mladí lidé od 14 do 24 let, kteří se do programu zapojí a splní cíle, které si předem stanoví. Bronzové certifikáty letos převzalo 61 studentů z Moravskoslezského kraje a Olomouckého kraje.

Kromě tří studentů Gymnázia Karviná (Karolína Krúpová, Aneta Životská, Vojtěch Dráb) jej získaly i tři studentky Gymnázia Josefa Božka z Českého Těšína - Nela Tomanková, Hana Marťáková a Veronika Molinová.

Program byl založen v roce 1956 britskou královskou rodinou a těší se vysoké mezinárodní prestiži.