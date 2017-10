Studenti v ulicích dohlížejí na bezpečnost a veřejný pořádek

Karviná, Ostrava – Stejně jako v loňském roce, i letos vyrazili do ulic ostravského obvodu Mariánské Hory a Hulváky studenti karvinské Střední odborné školy ochrany osob a majetku, aby zde v roli bezpečnostních dobrovolníků dohlíželi na každodenní veřejný pořádek, na bezpečnost na silnicích či na rizikové chování dětí.

„V rámci praxe se studenti po ulicích obvodu pohybují ve skupinkách po vytipovaných trasách, které plánují koordinátoři projektu spolu se zástupci obvodu. Dobrovolníci se tak pohybují především na těch místech, kde je jejich přítomnost potřebná. Někteří z nich pomáhají ráno dětem přes přechod, během dne pak seniorům. Odpoledne také dozorují na komunikacích, aby podpořili bezpečnost silničního provozu,“ vysvětlil 1. místostarosta ostravského obvodu Patrik Hujdus.

Jak doplnili sami studenti, při svých „pochůzkách“ dohlížejí také na výskyt černých skládek nebo na potenciální rizika.

„Obcházíme ulice a zjišťujeme, jestli třeba u škol děti nekouří, jestli se někde nepovalují stříkačky a dohlížíme i na bezdomovce, jestli nepijí alkohol. Dá se říct, že díky tomu, že nás vidí, pak lidé nedělají „binec“,“ shodují se mladí dobrovolníci.

Ředitelka karvinské školy, jejíž studenti se do projektu zapojili, se k jejich působení vyjadřuje s velkým uznáním.

„Velmi chválím nasazení a ochotu našich žáků, kteří svou činností napomáhají ke zvýšení bezpečnosti. V rámci dobré věci navíc mohou uplatnit teoretické znalosti získané ve výuce,“ řekla ředitelka Slavka Krystová Florková.

Její slova potvrdil i učitel karvinské střední školy Ladislav Svoboda.

„Díky projektu mají studenti možnost nejen v lavicích poslouchat teorii o tom, co je v souladu se zákonem a co ne, ale mohou v rámci praxe vyjít i do ulic a ozkoušet si zase něco nového,“ ohodnotil projekt Svoboda.