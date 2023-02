Jen několik týdnů poté však paní klientku čekalo další překvapení, když Tereza Mašková přijela na návštěvu tentokrát za ní, přímo do domova.

„Nápad na toto milé překvapení přišel od naší kolegyně Anety. Vzpomněla si totiž, že po prosincovém vystoupení Terezy Maškové nebyl čas na delší setkání," říká aktivizační pracovnice SeneCura SeniorCentra Havířov Dagmar Puščáková. Tereza Mašková dostala od pracovnic centra kytici a od paní Fridriškové fotografii se složenou básničkou.

Paní Fridrišková navíc Tereze Maškové věnovala od srdce napsanou báseň. „Tereza nakonec zazpívala všem klientům v naší společenské místnosti a opět si tak rozšířila počet fanoušků," dodává Dagmar Puščáková.

Roční přání je jeden z hlavních programů v domovech SeneCura. U každého splněného přání musí být na začátku myšlenka. Proto zaměstnanci nejdříve zjišťují, čím by klienty mohli překvapit a co by je opravdu potěšilo. Právě zážitky převládají nad hmotnými dary. Plnění přání pak probíhá prakticky během celého roku.