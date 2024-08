„Tátu dětem nenahradíme, ale chceme se vždy postarat o to, aby rodina nebyla na bolest z odchodu blízkého sama a aby děti nepocítily hmotný nedostatek a mohly prožít, pokud možno, bezstarostné dětství, dělat to, co je baví, rozvíjet svůj talent, úspěšně vystudovat a vstoupit do samostatného života,“ říká Roman Sikora, generální ředitel OKD.

Barborka, jak spolku říkají lidé s ním spojení, doprovází děti až do dospělosti. Pomáhá jak finančně, kdy přispívá na nákup školních potřeb a počítačové techniky, na letní tábory, školy v přírodě, jazykové i sportovní kurzy, autoškolu, koleje, ale i na zdravotní pomůcky a potřeby jako například rovnátka či rehabilitace, tak také zprostředkováním společenského kontaktu.

„Prostřednictvím společných setkání umožníme dětem a jejich maminkám kontakt s rodinami, které postihlo podobné neštěstí. Zejména maminky tak mohou sdílet své problémy a pocity, ale také si popovídat o radostech z dětí,“ doplňuje Monika Němcová, předsedkyně Spolku svatá Barbora.

Od svého založení podpořil Spolek svatá Barbora více než 100 dětí a jejich maminek částkou 39,4 milionu korun. Na činnost spolku přispívá společnost OKD, ale také další firmy, které jsou členy spolku. Ke štědrým dárcům patří i sami horníci. Ti mezi sebou pořádají každoroční sbírku „pro Barborku“ při tradiční slavnosti Skok přes kůži, kdy se, mimo jiné, vzpomíná na kolegy, kteří přišli o život při výkonu hornického povolání. Jen v loňském roce tak zaměstnanci OKD věnovali na podporu hornických sirotků 228 tisíc korun.

Jedním z „barborkových“ dětí je i Vojtěch Čierný, který je chráněncem spolku celých 20 let a který právě v letošním roce dokončil studium na vysoké škole.

close info Zdroj: se souhlasem OKD, a. s. zoom_in Marcela a Vojtěch Čierní na víkendovém pobytu.

„Bez Barborky bychom nepoznali partu lidí, které pojí stejná tragická událost, nepocítili soudržnost, pochopení a vzájemné teplo. Nezažili bychom hromadu krásných zájezdů, pravděpodobně bych nejezdil na tábory, nenaučil se hrát na bicí, nebyl bych řidičem a nevystudoval vysokou školu. Jsem vděčný mámě, že v sobě tehdy našla sílu říci ano spolku sdružujícímu děti a mámy s podobným osudem. A jsem vděčný Barborce za to, že i když nebylo v její moci mi přivést tátu, dala mi zážitky, o kterých jednou budu vyprávět svému synovi,“ píše Vojta ve svém poděkování Spolku svatá Barbora a jeho dárcům.

K tématu

Členy Spolku svatá Barbora jsou OKD, Diamo, Alpex, POL-Alpex, Green Gas Drilling, Green Gas DPB, RBP, zdravotní pojišťovna, Carbokov, Sdružení hornických odborů, Prisko, Karvinská hornická nemocnice a Ing. Roman Dušička.