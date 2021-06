/ROZHOVOR/ Největší českotěšínské sídliště Svibice se stavělo v 80. letech minulého století. Vzniklo likvidací části původní obce Svibice a díky tomu je tato lokalita plná kontrastů ve stylu vesnice versus betonová džungle. Žije tu přes pět tisíc obyvatel, tedy necelá pětina města. Jak ale říká starostka Českého Těšína Gabriela Hřebačková, za poslední roky se nejen sídliště hodně proměnilo k lepšímu.

Starostka Českého Těšína Gabriela Hřebačková. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

Svibické sídliště bylo dlouhá léta odstrašujícím příkladem socialistické urbanistiky. Za posledních 20 let se ale hodně proměnilo, domy i jejich okolí prokoukly. Jsou tu ale věci, které ideální zdaleka nejsou. Jak to vidíte vy?

Nebudu říkat, že vše je zalité sluncem, ale faktem je, že Svibice prošla v posledních letech velkou revitalizací. Zatímco v minulosti tady bydleli lidé, kteří se do této oblasti stěhovali za prací a nájemníci se v těch domech často ani neznali. A bydlení bylo mnohdy neosobní. Podle mě si ale většina lidí za ty roky vytvořila k tomu místu vazbu a líbí se jim tam. Kdybyste se tam lidí zeptal, tak vám řeknou, že by odtamtud nešli, že si to tam zvelebili, zvykli si a že chtějí tam žít. Já osobně vnímám obrovskou proměnu Svibice velmi pozitivně. Třeba proto, že jsem tam dlouhé roky učila na základní škole a v tomto prostoru se denně pohybovala.