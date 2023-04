Už pár let se uživatelé sociální sítě Facebook mohou setkávat se stránkou a rovněž skupinou s názvem „Jsem z Havířova“. Dalším počinem skupiny lidí, kteří stojí za touto aktivitou, je zábavná talk show, jakou může český televizní divák znát z pořadu Show Jana Krause.

Hostem prvního dílu talk show Jsem z Havířova, jejímž moderátorem je Jiří Basta (vpravo), byl i její tvůrce Jaroslav Šotkovský (vlevo). | Foto: se svolením JzH

Jaroslav Šotkovský, muž, který za projektem stojí, se netají tím, že je to zčásti osobní ambice něco vymyslet a zrealizovat a také zviditelnit a představit zajímavé lidi, kteří v Havířově žijí nebo odtud pocházejí. „Ale nejen to. Mojí motivací je nabídnout lidem typ kulturního programu, který ve městě schází a o který, doufám, bude zájem,“ říká Jaroslav Šotkovský.

Proč facebooková skupina Jsem z Havířova vlastně vznikla a co chce uživatelům přinést? Jde o přísun informací nebo o cílenou koncentraci obyvatel města na této platformě za nějakým účelem?

Pokusím se vysvětlit: zprvu se jednalo výhradně o marketingový projekt pro nějakou tu podporu on-line marketingu. Před pěti lety navíc v Havířově nebyla pořádná městská FB skupina, která by byla řádně administrovaná a s distribucí informací to taky nebyla žádná sláva. To se nám podařilo změnit a vzhledem k tomu, že je Jsem z Havířova stále více a více populární, tak bylo potřeba vytvářet i nějaký vlastní obsah a získat k sobě nějaké ty kreativní jedince. Dnes je náš projekt stále o nějaké distribuci informací a navíc nabízíme příležitost v podstatě každému z Havířova se zviditelnit. Asi ani není téma, kterému bychom se chtěli vyhnout.

Před několika týdny měla premiéru první talk show Jsem z Havířova a Basta!, kterou moderuje Jiří Basta, známý havířovský moderátor, a koná se v klubu Stolárna. Kdo ji viděl, pozná v tom design známé Show Jana Krause – pohovka, křeslo, za stolem moderátor… prozraďte, co bylo impulsem k tomu, dělat podobnou show? A proč právě Jirka Basta?

Zrealizovat projekt jakési malé talk show jsem měl v plánu už delší dobu, jen jsem o tom moc nemluvil a spíš jsem si to pečlivě chystal a mnoho věcí potřebovalo skutečně uzrát. Musím také přiznat, že jsem prvně na roli moderátora oslovil známého havířovského kouzelníka a moderátora Jakuba Vespe Vosáhla, ale nakonec to dopadlo i shodou okolností trochu jinak a Jiří Basta mi tam „sedí“ o něco lépe. No a s Jakubem se stále plánuje nějaká spolupráce, ale nechci předbíhat.

Chápu správně, že jedním z cílů talk show Jsem z Havířova a Basta! je představit zajímavé lidi, kteří v Havířově žijí, nebo z něj pocházejí?

Ano, to je priorita. Nicméně připouštím, že pro rozvoj pořadu bude potřeba i nějaký ten přesah, ale maximálně regionální či ryze slezský.

Jaké budete zvát hosty, z jakých oborů nebo oblastí života?

Nechte se přece trochu překvapit. Celé by se to mělo nést v duchu, že Jsem z Havířova je o obyčejných lidech, kteří dělají neobyčejné věci.

Talk show Jsem z Havířova, jejímž moderátorem je Jiří Basta (nahoře vpravo), se v klubu Stolárna koná každé první úterý v měsíci.Zdroj: se svolením JzH

Jaká témata chcete probírat? Včetně třeba i politických?

A jéje, politika. Osobně si myslím, že pluralita názorů je zapotřebí, ale největší kámen úrazu je v tom, jak to celé politicky správně uchopit (úsměv).

Máte za sebou sice teprve dvě vydání show Jsem z Havířova a Basta, přesto se zeptám, jaké jsou ohlasy? Jaký je zájem diváků, chodí do Stolárny, kde se talk show koná?

Určitě v tom nějaký ten progres vidíme a ohlasy jsou vesměs pozitivní. Hlavně nás to neskutečně baví. Rád bych i touto formou poděkovat majitelům Stolárny, kteří nám v tom skutečně vycházejí maximálně vstříc a spolupráci si z obou stran pochvalujeme. Do naší show chceme navíc vdechnout nějakou tu pravidelnost a plánujeme ji vždy na první úterý v měsíci.

Kdo nedorazí na talk show osobně, má šanci někde vidět záznam?

Pouze sestřih. Video vždy upravíme a snažíme se do toho vtáhnout nějaké ty donátory, kteří by pořad byli ochotni nějak podpořit. Záznam pak zveřejníme na naší FB platformě i na našem YouTube kanále se stejným názvem – Jsem z Havířova.

V prvním díle talk show jste byl hostem a mluvil jste mimo jiné o navazování spolupráce s městem při organizování kulturních akcí. Rozvíjí se nějak tato spolupráci?

Tuto otázku ponechám, s dovolením, bez komentáře.