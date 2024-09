Jak je to v našem kraji? Tak třeba město Ostrava podpořilo v roce 2024 projekt zaměřený na individuální a rodinnou terapii orientovanou na děti a mladé lidi ve věku 8-18 let s akutními projevy rizikového nebo kriminálního chování s cílem odbourání nežádoucích projevů mladých klientů.

„Projekt reaguje na prokázanou potřebu ze strany sociálních pracovníků, samotných klientů, ale i veřejnosti. Jeho cílem je poskytnout dětem a mladým lidem možnost a přátelský prostor pro řešení nežádoucího chování a v co nejvyšší míře do tohoto procesu zapojit jejich rodiče či jiné pečující osoby. V současnosti je poměrně obtížné zajistit dostatek potřebných odborných preventivních služeb, které by se jim adekvátně věnovaly a mohly s nimi systematicky terapeuticky pracovat. Proto vítám jakoukoliv podobnou aktivitu a věřím v přínosnost tohoto projektu pro zdravý rozvoj členů nejmladší generace, kteří se potýkají se svými problémy. Aby dokázali nalézt a přijmout správnou hierarchii hodnot pro pocit vnitřní pohody a jistoty z nalezení svého pravého místa ve společnosti,“ říká Zbyněk Pražák, náměstek primátora.

Cílovou skupinou projektu jsou nezletilé děti a mladiství z Ostravy s akutními projevy rizikového nebo kriminálního chování, které jsou v péči školních psychologů, školních sociálních pedagogů, kurátorů pro děti a mládež nebo probačních úředníků. Typickými projevy účastníků terapií je porušování společenských norem v oblastech násilí, návykových a omamných látek, krádeží a loupeží, kyberprostoru a sexuálního chování. Tito mladí lidé mívají náročné vztahy v rodině, zhoršený školní prospěch a kázeň, závislostní chování, nezřídka poruchy příjmu potravy, tendence k sebepoškozování, a dokonce i sebevražedné sklony. „Po zkušenostech z předchozích let víme, že tato mládež má vůli osobnostně růst a zvyšovat svou kvalitu života. Potřebuje k tomu respekt, partnerský a vlídný přístup, pocit bezpečí a přijetí a pozitivní vzor dospělé osoby. Jsme si také vědomi, že je nutné pracovat s celou rodinou a s jejich sociální realitou. A to vše jim prostřednictví realizace projektu nabízíme,“ říká předseda spolku Lukáš Grochal.

S každým klientem probíhá 5-15 terapií. Práce terapeuta začíná úvodní schůzkou za přítomnosti dítěte i jeho zákonného zástupce, bývá přizván i pracovník orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Za účasti všech přítomných se stanoví forma terapie (individuální, rodinná nebo kombinace obou) i vhodný terapeut. Následný terapeutický proces je zaměřen na eliminaci nežádoucích projevů chování, na práci s emocemi, stabilizaci narušené psychické rovnováhy, ale také na podporu pozitivní atmosféry v rodině.

„Při práci s klientem je vždy navozeno a udržováno bezpečné, podnětné a motivující prostředí. Mladí lidé mají prostor pro zpětnou vazbu, získání emočně korektivních zkušeností, poznání nových vzorců chování a posílení pozitivních povahových rysů. Velmi často naši klienti tyto pozitivní vzory ze svého přirozeného prostředí nemají kde čerpat, a tedy i toto je velký posun v jejich vnímání světa a následných životních rozhodnutích,“ nastínil atmosféru terapie Lukáš Grochal a dodal: „Od roku 2020 jsme realizovali terapeutické skupiny, ale řada dětí z mnoha důvodů nemůže podstupovat terapii ve skupině. Důvodem může být osobnostní nastavení, charakter nebo okolnosti nežádoucího chování a další specifika. Jelikož počet těchto klientů rostl a byl nad naše kapacity, rozhodli jsme se v roce 2024 realizovat samostatný projekt zaměřený na individuální terapie. Ve všech našich činnostech chceme dětem v riziku poskytnou adekvátní pomoc a péči, a pokud možno za spolupráce s jejich rodiči. I oni mají v nově vzniklém projektu možnost využít naše služby a pracovat na eliminaci rizikových a kriminálních projevů chování u svých dětí.“

Spolek Institut prevence, z. s. získal v roce 2024 finanční podporu 440 tisíc korun z rozpočtu města Ostravy na realizaci projektu Terapeutické skupiny pro rizikové děti a mládež a pilotně byl podpořen také projekt Individuální a rodinná terapie pro rizikové děti a mládež ve výši 220 tisíc korun. Spolek zajišťuje skupinové terapie s podporou města již od roku 2020, od té doby evidují 131 klientů, kteří úspěšně prošli terapeutickým procesem. Podpora je využita především na zajištění přímé práce s mládeží.