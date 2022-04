Nová silnice má sice na katastru Těrlicka vést z větší části nezastavěným územím, i tak by změnila ráz obce a navíc by stavbaři museli kvůli tomu hloubit asi půl kilometru dlouhý tunel. Stavbu zhruba devatenácti-kilometrového úseku chválila Centrální komise Ministerstva doprava na konci loňského roku.

Investorem přeložky silnice I/11 je stát, a jedinou obcí, která ji vítá, je Havířov. Proti jsou v Horní Suché, část obyvatel v havířovské části Životice, jež by stavbou utrpěla velmi citelně, řada lidí v Těrlicku i Třanovicích.

Část obyvatel Těrlicka je přesvědčena, že by nová silnice do obce přivedla také nákladní tranzitní dopravu, čímž by se mimo jiné zvýšila hlučnost a prašnost, a proto s plány na stavbu nové silnice nesouhlasí. Proti stavbě tunelu se v anketě Deníku vyjádřilo přes 70 procent hlasujících, jen 20 procent bylo pro.

Například členové Osadního výboru Dolní Těrlicko už v Listech Těrlicka vyzývají zastupitele obce, aby zvážili účelnost této komunikace. „Považujeme za vhodné zvážit dopad této stavby na ekologii a zvýšení hlukové a emisní zátěže v atraktivní rekreační oblasti, kterou Těrlicko dlouhodobě buduje,“ píše se v jejich příspěvku v Listech Těrlicka.

…není prý potřeba

Odpůrci stavby nové silnice předkládají tři nejzásadnější argumenty: nová komunikace bude mít negativní dopad na životní prostředí v mikroregionu Těrlické a Žermanické přehrady. Pozastavují se také nad tím, že nová silnice má být dvou-, resp. tříproudová, takže vlastně stejná, jako současná komunikace. Proč tedy budovat novou stejně dimenzovanou?

Další věcí je také snižování dopravní vytíženosti, protože při cestách Havířovanů a lidí z okolí města za prací vzniká ráno a odpoledne ve městě dopravní špička.

„Ta ale bude vznikat vždycky, protože lidé budou jezdit pořád stejně, nebudou si nadjíždět kilometry jen proto, aby se dostali na "obchvat". Podle sčítání dopravy z roku 2016 projede v Havířově velkým kruhovým objezdem z Ostravy a okolí za den 25 tisíc aut. Ovšem do Těrlicka už poté pokračují jen tři tisíce. To znamená, že jsou to občané Havířova, kteří využívají komunikaci nejvíce,“ překládá oficiální reálná data jeden z kritiků, jež si ale nepřeje zveřejnit své jméno.

Pojďte na procházku Těrlickem v bohaté fotogalerii Deníku

„Ta silnice postrádá smysl,“ tvrdí předseda spolku těrlických včelařů Petr Klimša. „Kromě toho nám také vadí, že o tom všem není s kým diskutovat. Zatím nikde nezaznělo, proč se má ta silnice stavět. Jako obchvat Havířova? Budiž, ale proč pak ničit sady v Životicích, území v Těrlicku a Třanovicích? Oficiální argumenty pro stavbu nové silnice navíc postrádají aktuálnost a vycházejí ze 40 let starých dat. Dnes je situace diametrálně jiná. Ani to, že část silnice přes Těrlicko, má vést tunelem, není dostatečné pro to, aby si vydobyla právo vzniknout,“ říká Petr Klimša.

Připomíná také, že projektová dokumentace postrádá oponentní posudek, který by doporučil situovat tuto komunikaci, jak bylo původně plánováno, do oblasti dobývacích prostor Dolu ČSM, který by měl do roka ukončit těžbu.

„Další negativní okolností je zrušení nájezdu této silnice na křižovatce Dolní Domaslavice – Těrlicko – Třanovice, a tudíž ztráty snad jediné možné výhody pro naši obec. Chceme zdůraznit, že v případě silnice I/11 se nejedná pouze o mediálně prezentovaný obchvat Havířova, ale je to napojení na silnici I/68 – spojnici Bohumín–Třanovice, která by na území naší obce přivedla podstatnou část kamionové dopravy z celého regionu,“ dodává Klimša.

Argumenty pro stavbu přeložky silnice I/11, tedy obchvatu Havířova s pokračováním do Třanovic k dálnici D48, nabourává fakt, že realizace tohoto projektu byla podmíněna vybudováním spojnice I/68 vedoucí od D1 u Bohumína-Vrbice přes Rychvald až k Havířovu, kde by se napojila na obchvat města. Jenže tato varianta byla loni ministerstvem dopravy zamítnuta a přednost dostala silniční spojnice ve směru Bohumín-Nová Ves – Dětmarovice – Karviná. Její příprava běží už více než 10 let.

Starosta navrhuje vést silnici jinudy

Toho jsou si vědomi na na těrlické radnici. Starosta Martin Polášek k tomu řekl, že obce Horní Suchá, Třanovice a Těrlicko svolaly na duben valnou hromadu Sdružení pro přeložku silnice I/11, kde se musí probrat aktuální situace, kdy došlo ke zrušení záměru přeložky silnice I/68 mezi Bohumínem a Havířovem, na kterou měla navazovat uvedená přeložka I/11. „Silnice I/68 se stavět nebude. Dalším novým faktorem je to, že končí těžba uhlí, což otevírá možnost vést přeložku přes prázdné prostory bývalých dolů František a 9. květen. Tím by stavba byla o řády miliard levnější a neznehodnotila by nemovitosti v dotčených obcích, protože by šla „mrtvým“ územím po ukončené těžbě,“ vysvětluje starosta Těrlicka.

Za další důležitou skutečnost, která by měla hrát roli při rozhodování, zda novou silnici stavět, je změna při jejím napojení v obci Třanovice. Silnice by se napojila až na dálnici D48, což je sice jen o kilometr dále, nicméně absencí přípojky zanikne výhoda pro dopravu, která jede po staré cestě mezi Českým Těšínem a Nošovicemi.

„V pracovní skupině bylo jasně dohodnuto, že pokud projekt skutečně dojde v budoucnu do fáze realizace, je uvedená křižovatka pro obce Třanovice, Těrlicko a Dolní Domaslavice klíčová. Bez ní pro nás komunikace zcela postrádá smysl a tímto i naší podporu. Považujeme to za nefér jednání,“ říká starosta Martin Polášek.

Otázka pro opozičního zastupitele Zdeňka Skotnicu (ČSSD)

Co podle vás potřebuje Těrlicko pro to, aby se mohlo dále rozvíjet? Jaké jsou podle Vás nejpalčivější problémy obce?

Nejdůležitějším aspektem pro rozvoj obce Těrlicko je pravidelná komunikace vedení obce s občany. V současné době na katastru obce vzniká řada nových rodinných domů a tento překotný rozvoj přináší řadu problémů mezi starousedlíky a nově přistěhovanými občany Těrlicka. Úkolem zastupitelů je najít rovnováhu mezi těmito dvěma skupinami.

Mezi současné problémy občanů Těrlicka patří výrazný nárůst nákladů spojený s životní úrovní, např. růst poplatků za svoz odpadů, výměna lokálních topenišť za nové nízkoemisní ekologické řešení v době, kdy hrozí výrazný propad dodávek zemního plynu z Ruska a rychle rostoucí ceny elektrické energie. V posledním období se jako nejpalčivější problém jeví výstavba silnice I/11 ,,obchvat Havířova“, který se částečně dotkne i okolí obce Těrlicka. Řada občanů pochybuje o významu stavby a rozhodla se aktivně bojovat proti výstavbě nové silnice.

Proto Těrlicko potřebuje rozhodný a komunikativní tým lidí, kteří pro další rozvoj obce udělají maximum. Podpoříme místní občanská hnutí, spolky a lokální podnikatele.

Těrlicko v datech

První písemná zmínka: 1229

Počet obyvatel: 4707



Významné osobnosti:

Jakub Galač – selský písmák

Wacław Aleksander Maciejowski – právní historik a slavista

Ernest Farnik – učitel, germanista, autor jazykovědných a etnografických studií

Józef Mrózek – protestantský myslitel, zakladatel sborů otevřených bratří na Těšínsku

Karol Kotula – evangelický teolog a biskup Evangelicko-ausburské církve v Polsku

Alfréd Bolek – profesor na ČVUT

Ewelina Krygiel – učitelka a posléze evangelická diakonka Polského evangelického diakonátu



Zajímavosti:

Naučná stezka Těrlické mokřady (Horní Těrlicko, lokalita Zelené Město) je 2,5 km dlouhá trasa pro pěší v okolí horní záchytné nádrže Těrlické přehrady a meandrující řeky Stonávky. Oblast je cenná pro výskyt vodního ptactva, obojživelníků a flory lužních lesů. Stezka je vybavena vzdělavacími informačními panely a je přístupná celoročně. Zdroj: www.wikipedia.org