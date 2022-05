A pokud trasa zůstane tak, jak je dnes plánovaná, žádá Sdružení pro přeložku silnice I/11, jehož jsou jednotlivé obce členy, aby se do plánů vrátila mimoúrovňová křižovatka mezi Hradištěm a Třanovicemi.

Těrlicko, obec, kterou dnes ovládají emoce kvůli plánům na novou silnici

„Zpracovává se studie vlivu stavby na životní prostředí EIA, takže požadujeme, aby se počítalo a posuzovalo i s touto křižovatko. Bez ní je silnice pro obec Třanovice bezcenná. Všechna auta by se na dotčenou silnici dostala jediným nájezdem v Horních Tošanovicích a všechna doprava by tak projížděla středem Třanovic. Bylo nám sděleno, že zapracování křižovatky do projektu by neměl být problém,“ říká starosta Třanovic Jiří Tomiczek.

Trasa obchvatu Havířova bez námitek

Celý nový úsek označovaný jako přeložka silnice I/11, měří 19 kilometrů. Z poloviny má sloužit jako obchvat Havířova a poté jako tranzitní silnice. Trasu havířovského úseku nikdo nerozporuje.

„Za Havířov mohu říci, že je nám jedno, jestli se na D48 dálnici napojíme v Českém Těšíně, nebo Třanovicích, to je práce ŘSD. Pokud by z té alternativní trasy vzešlo, že je levnější, výhodnější, tak proč nevymyslet alternativní trasu. Je ale otázkou, zda je možné přes poddolované území alternativní trasu udělat,“ řekl po jednání TV Polar náměstek primátora Havířova Bohuslav Niemiec.

Těrlicko, Třanovice: Nová silnice? Ano, ale za našich podmínek, míní starostové

Pokud jde o druhou část trasy silnice, starosta Těrlicka Martin Polášek říká, že zatím jsou přípravy ve fázi, kdy se mohou prověřovat alternativy. „I proto jsme přišli s našimi požadavky. Chceme, aby nám někdo odpověděl, zda je možná i jiná trasa než jen ta už nakreslená,“ říká Polášek, který prý razí zásadu, že v takových případech je vždy důležité se společně domluvit.

Podle oslovených účastníků schůzky zástupce ŘSD uvedl, že s požadavkem v Třanovicích by neměl být problém. Druhý požadavek údajně nekomentoval.

Zda je možná změna trasy by mělo být známo v listopadu, dokdy má zpracovatel EIA dodat na Krajský úřad v Ostravě výsledky této studie.