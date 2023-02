Kdo by čekal zmatek a běsnění hostů plesu, byl by zklamán. „Asi hodinu jsme byli v pološeru, ale nic hrozného se nedělo. Mohli jsme se všichni v klidu a bez hlučící hudby navečeřet a popovídat si. Byla to neobvyklá situace, ale všichni to brali s nadhledem a myslím, že na to budou s úsměvem vzpomínat,“ věří starosta.

Opakované výpadky elektřiny se nicméně snaží obec řešit. Způsobují je stromy, které za silného větru padají na elektrické dráty, které do Horního Těrlicka, do centra obce, vedou z bludovického kopce. „Jsou tam dvě problémová místa. Přes les, kudy dráty vedou, patří zčásti soukromníkům. Přestože je dodrženo ochranné pásmo, tak by bylo potřeba stromy ořezat, protože jsou vysoké a když spadnou, tak až na dráty,“ líčí starosta Těrlicka.

Dodal, že obec se bude snažit situaci řešit a výpadkům proudu do budoucna pokud možno zamezit. „Oslovíme vlastníky lesa a pokusíme se domluvit, aby se stromy, které by mohly v případě pádu poškodit vedení, ještě teď v období vegetačního klidu pokácely,“ vysvětlil David Biegun. Druhým řešením je zajistit přívod proudu do centra obce jinou trasou. To ale pár měsíců potrvá.

Nová trasa od Životic

Jak říká mluvčí skupiny ČEZ Vladislav Sobol, dodávky elektřiny do Těrlicka závisí hlavně na tom, jak moc bude foukat a kolik stromů popadá do vedení. Prozradil, že firma už připravuje alternativní variantu, tedy nové vedení vysokého napětí podél Závodní ulice.

„Využijeme toho, že tam už máme vedení nízkého napětí, takže nebudeme nic nového budovat, jenom tu současnou trasu lehce upravíme a v místech, kde jsou vodiče příliš nízko nad zemí a nevyhovovalo by to standardům pro vysoké napětí, postavíme několik nových sloupů,“ popsal mluvčí ČEZ Vladislav Sobol.

Podle něj by tak zhruba za rok mohlo dojít k takzvanému zokruhování. „To znamená, že při přerušení dodávek proudu z bludovického kopce nahradíme tuto linku dodávkami ze směru od Životic. Jinými slovy, současná několikahodinová přerušení dodávek, které občany Těrlicka trápí, se sníží na několikaminutová,“ slíbil Vladislav Sobol z ČEZ.